◇プロ野球セ・リーグ 阪神6-1広島 (5日、甲子園）

阪神が初回に打者一巡の猛攻で6得点を挙げるなど、大量得点で本拠地・甲子園での広島との3連戦の初戦を白星で飾りました。この試合の勝利で優勝へのマジックを「3」とし、優勝へまた大きな一歩を進めました。

先発は大竹耕太郎投手。初回、先頭の中村奨成選手にツーベースヒットを浴びピンチを背負うと、その後2アウト三塁の場面で、ワイルドピッチの間に走者が生還し、先制を許します。

しかし打線がすぐさま援護。近本光司選手の四球、中野拓夢選手のツーベースヒットでいきなり無死二、三塁のチャンスを作ると、続く森下翔太選手がタイムリーを放ち同点に追いつきます。それだけにとどまらず無死満塁の場面で打席には大山悠輔選手。初球を捉え打った瞬間それとわかる逆転満塁ホームランを放ち逆転に成功しました。その後も木浪聖也選手がレフトへのツーベースで出塁すると、大竹投手が三遊間を破るタイムリーを放ち6点目。今季最多となる初回6得点。打者一巡の猛攻で広島を突き放しました。

大量援護を受けた大竹投手は2回から打たせて取るピッチングで広島打線を寄せ付けず、最終的に6回85球1失点の好投でマウンドを降りました。7回にはドリス投手がマウンドへ。わずか8球で三者凡退に打ち取る好救援をみせました。

ふたを開ければ両チーム初回のみの得点で試合を決していました。マジックを3にしました。DeNAの動向次第ですが早ければ明日6日にも優勝が決します。これまでの最速優勝記録は1990年に巨人が記録した「9月8日」。明日本拠地で歓喜の胴上げを見ることが出来るのでしょうか。