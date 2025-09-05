妻は1963年生まれ、私は1962年生まれ。1年間だけですが妻の分の加給年金も受給可能でしょうか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、1歳差の夫婦の加給年金についてです。
配偶者加給年金額の対象となる配偶者には、前年の年収が850万円未満（所得で655万5000円未満）という所得要件があります。
ただし配偶者に厚生年金の加入期間が20年以上ある特別支給の老齢厚生年金・老齢厚生年金を受け取れる権利があるときには、配偶者加給年金は支給停止されます。
「ふる」さんの妻の厚生年金の加入期間は10年とのことですので、「ふる」さんが、65歳から老齢厚生年金をもらうときに、要件を満たしていれば、妻が65歳になるまでの1年間、配偶者加給年金が加算されます。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
