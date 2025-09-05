北京初のAIサーバー「ダークファクトリー」、2025年内に運用開始へ―中国

北京市初の人工知能（AI）サーバー「ダークファクトリー（人間がほとんどいない工場）」が2025年内に正式に運用開始する予定だ。同工場は高度な自動化・スマート化生産方式を採用することにより、「消灯での操業」を実現し、スマート製造とAIの融合という分野で北京市が重要な一歩を踏み出したことを示している。

北京経済技術開発区管理委員会の劉力（リウ・リー）副主任は4日に行われた発表会の中で、「北京経済技術開発区は「一模一案（モデルごとに個別対応）、一業一策（業種ごとに個別施策）」を推進メカニズムとし、『要素・産業・プラットフォーム・シーン・エコ』の五つの支援システムを体系的に構築し、都市全域を対象にしたAIシティーの構築を全力で進めている。AIサーバーの『ダークファクトリー』はまさに経済技術開発区の『産業のけん引』戦略に焦点を当てた戦略の重要な成果の一つだ」と述べた。

劉副主任は「北京経済技術開発区は高性能AI演算能力、AIソフトウェア、AIデータ、AIハードウェアなどのコア競争分野における事業展開に力を入れている。同工場は市内初のAIサーバー製造に特化した『ダークファクトリー』として、そのプロジェクトでは完全自動化生産ラインとスマート調整システムを利用して、資材の運搬から組立・テストまでの全プロセスの無人化操作を実現し、生産効率と製品の一致性を大幅に向上させている。年間生産額は100億元（約2000億円）規模に達する見込みという。（提供/人民網日本語版・編集/KS）