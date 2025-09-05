関東在住者が一番好きな「ラーメンのチェーン店」ランキング！ 2位は「一蘭」、では1位は？
「LINEリサーチ」が運営する調査メディア『リサーチノート』は、「一番好きなラーメンのチェーン店」についての調査結果を公表しました。同調査は、全国の15歳〜69歳の男女を対象に、2025年7月3〜5日の期間で実施。3152人からの回答を得ました。
今回は、関東在住者1203人による調査結果から、関東在住者が一番好きな「ラーメンのチェーン店」ランキングを発表します。
2位：一蘭／6.1％福岡発祥の天然とんこつラーメン専門のチェーン店「一蘭」。100％豚の骨から抽出した臭みのない天然とんこつスープ、独自ブレンドした小麦粉で作る特製生麺、一蘭が発祥の「赤い秘伝のたれ」など、こだわり抜いた天然とんこつラーメンが大人気。個室のような空間で、周囲を気にせずラーメンに集中できる「味集中カウンター」は女性客からも人気です。
1位：幸楽苑／7.7％「幸楽苑」は、490円で食べられる「中華そば」など、比較的手頃な価格と、餃子やご飯ものもそろう豊富なメニュー展開が人気。冷やし中華やつけめん、季節ごとのラーメンなど、期間限定メニューが定期的に提供され、店舗立地の良さ、味の安定感、コスパの良さなどで幅広い世代から支持されています。
