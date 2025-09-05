杉谷氏がダルビッシュ氏を訪問

元日本ハムの杉谷拳士氏が4日（日本時間5日）、ペトコパークを訪問しダルビッシュ有投手と再会。杉谷氏が以前にドジャースのユニホームを着用していたことをイジられ、タジタジになっていた。

この日、杉谷氏はダルビッシュのユニホームを着用して訪問。しかし、ダルビッシュは「エセパドレスファンだろ」と一言目から辛辣な一言。杉谷氏が「パドレスファンです！」と宣言したが、「だってドジャースのユニホーム着ていたじゃん」と信じていない様子だった。

その後も杉谷氏は「自費で来させていただきました」と必死で弁明していたが、「言葉は信じないよ。格好だけだよ」と辛辣なダルビッシュ。前日の登板を見ていたことを知ると「（杉谷氏が）来ていいピッチングしたことないから、来ないで」と発言し笑わせた。

杉谷氏がユニホームにサインを求めると、「ドジャースのユニホームきた奴に書けないよ」と言いつつも最後は丁寧にサインしたダルビッシュ。写真撮影にも応じて杉谷氏も「ありがとうございました」と嬉しそうだった。（Full-Count編集部）