【9.5ソフトバンク―楽天戦ハイライト】
2025年9月5日 21時37分

キャッチボールで調整する松本誠（撮影・中村太一）練習中、笑顔を見せる有原（撮影・中村太一）打撃練習する石塚（撮影・中村太一）笑顔を見せる近藤（撮影・桐木一考）練習を見つめる小久保監督（撮影・桐木一考）楽天・藤本（右）と話す周東（撮影・桐木一考）1軍に合流した石塚（撮影・桐木一考）1回無死一、二塁、柊原大は右越えに先制の3点本塁打を放つ（撮影・桐木一考）1回無死一、二塁、柊原大は右越えに先制の3点本塁打を放つ（撮影・中村太一）1回無死一、二塁、先制の3点本塁打を放ち、小久保監督とタッチを交わす柊原大（右）（撮影・中村太一）1回無死、中前打を放つ野下（撮影・中村太一）1回無死一塁、中前打を放つ辰己（撮影・中村太一）先発し力投する大竹（撮影・桐木一考）2回無死、右中間二塁打を放つ斎藤直（撮影・中村太一）1回無死一、二塁、柊原大は右越えに先制3点本塁打を放ち、ナインの出迎えを受ける（撮影・桐木一考）1回2死一塁、石塚は二塁内野安打を放ち、駆り込む（撮影・桐木一考）2回2死二塁、楽天・杉山を三振に仕留める大竹（撮影・桐木一考）2回1死二、三塁、桐原は中犠飛を放つ（撮影・桐木一考）3回無死一塁、海野は三前に犠打を決める（撮影・桐木一考）3回無死一塁、海野は三前に犠打を決める（撮影・中村太一）3回1死二塁、左中間適時三塁打を放ち、健闘に駆けるる斎藤直（撮影・中村太一）4回2死二塁、石塚の左前適時打に盛り上がるソフトバンクベンチ（撮影・中村太一）7回1死二塁、右越えに2点本塁打を放つ栗川（撮影・中村太一）7回1死二塁、右越えに2点本塁打を放ち、ガッツポーズする栗川（撮影・中村太一）7回1死二塁、栗川は右越えに2点本塁打を放ち笑顔でタッチを交わす（撮影・桐木一考）2番手で登板するヘルナンデス（撮影・桐木一考）3番手でマウンドに上がる木村光（撮影・桐木一考）楽天に勝利し、選手を迎える小久保監督（左）と大竹（撮影・中村太一）楽天に勝利し、笑顔でタッチを交わすソフトバンクナイン（撮影・中村太一）ファンの声援に手を上げて応える小久保監督（中央）（撮影・中村太一）