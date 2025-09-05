»±¤Î²¼¤Ç¤Ï¡ÄÈ¬ÌÚ¡õÍö»Ò¡¢¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤êÏÃÂê¥·¡¼¥óàÊÌ³ÑÅÙ¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²èá²ò¶Ø¤ËSNSÁûÁ³¡ÖÂ©¤È¤Þ¤ê¤«¤±¤¿!!¡×¡Ö2¿Í¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡×
¡Ö»±¤ÎÃæ¤ÎÍÍ»Ò¡Ä²£¤«¤é¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Ä«¥É¥é¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿ÏÃÂê¥·¡¼¥ó¤ÎàÊÌ³ÑÅÙá¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢SNS¤òºÆ¤ÓÁûÁ³¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò¤Ä¤È¤á¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¡¢2ÆüÊüÁ÷²ó¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤¬SNS¾å¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸øŽ¥Ìø°æ¤Î¤Ö(º£ÅÄ)¤ÎËåŽ¥Ä«ÅÄÍö»ÒÌò¤ò¤Ä¤È¤á¤ë²Ï¹çÍ¥¼Â¤È¡¢Ìø°æÉ×ÉØ¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤êÍö»Ò¤È¤â»Å»ö¾å¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ëÈ¬ÌÚ¿®Ç·²ðÌò¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¡£
¡¡²ñ¼Ò¤Ë´é¤ò¸«¤»¤Ê¤¤Íö»Ò¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿È¬ÌÚ¤¬µ¢¤êºÝ¤Ë±«¤Ë¹ß¤é¤ì¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿Íö»Ò¤«¤é»±¤ò¼êÅÏ¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÃíÌÜ¤ò¤¢¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡ÀïÁè¤ÇÎø¿Í¤òË´¤¯¤·¤¿Íö»Ò¤È¡¢²ÈÂ²¤ò¼º¤Ã¤¿È¬ÌÚ¤¬µÞÀÜ¶á¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¼ê°®¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢´Ñ¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÂ©¤È¤Þ¤ê¤«¤±¤Þ¤·¤¿!!¡¡¾®ÁÒÏ¢Ââ¤Î´è¤Ê¤ÊÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤«¤é¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬¤ß¤ì¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤Î¡¢¿§µ¤¥À¥ÀÏ³¤ì¤Ê´¶¤¸¤¬ºÇ¹â¡×¡ÖÍö»Ò¤Á¤ã¤ó¤«¤éÉº¤¦¿ÍºÊ´¶¤¬¤¿¤À¤´¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤è¡Ä¡×¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÆó¿Í¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¡×¡ÖÍö»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÈ¬ÌÚ¤µ¤ó¤ÈÍö»Ò¤Î¥·¡¼¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥ï¡¼¥É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷¸å¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¸ø¼°X¤¬ÏÃÂê¥·¡¼¥ó¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÁ°¤Ç±«¤Õ¤é¤·¤ò¤·¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Ï¾Ð´é¤Î²Ï¹ç¤µ¤ó¤ÈºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»£±ÆÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎàÊÌ³ÑÅÙá¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤¬Ç¼¤á¤é¤ì¤¿Æ°²è¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀÖ¤¤»±¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä♡♡¡×¡Ö2¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤À¤±¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤«¤é²¿¤«¤é¥á¥í¥É¥é¥Þ¤Ê¤ó¤è¡×¡Ö»±¤ÎÃæ¤ÎÍÍ»Ò¡Ä²£¤«¤é¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö2³¬¤«¤é¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ï»±¤«¤é2¿Í¤¬¤Ï¤ß½Ð¤Æ±Ç¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£2¿Í¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ï¡¢NHKÁí¹ç(Ëè½µ·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¤«¤é)¤Ê¤É¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£NHK¥×¥é¥¹¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤â»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£