¾×·â¤Î·ëº§È¯É½¤«¤é2Ç¯¡¢28ºÐ¿Íµ¤½÷Í¥à¤Á¤ã¤×¤Á¤ã¤×á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÌµ¼Ùµ¤¤Ç¥Î¥ê¥Î¥ê¡ª¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤ä¤Ð¤¤¡×
¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß(28)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Ð±é¤¹¤ëCM¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¥ê¥ó°ìÈÖºñ¤ê¡¡Åü¼Á¥¼¥í¡¡Åü¼Á¥Ö¥é¥¶¡¼¥ºÊÔ¡¡¤ª¤Õ¤·¤ç¤Ã¤È¡¡¥Ñ¥Ñ¤â¤ª¤¸¤µ¤ó¤â¤«¤Ã¤¯¤¤¡¼¡¼¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡Ö¥¥ê¥ó°ìÈÖºñ¤ê Åü¼Á¥¼¥í¡×¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡ÖÅü¼Á¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×ÊÓ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡¢ÉãÌò¤ÎËÀî±Ù»Ê¡¢ÇìÉãÌò¤ÎÉÛÂÞÆÒÂÙ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°»Ñ¤ä¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂ¤Ç¿å¤·¤Ö¤¤ò¤«¤±¤ë¼Ì¿¿¤ÈÆ°²è¤Ê¤É¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÊ£¿ôÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥ª¥Õ¥·¥ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÌµ¼Ùµ¤¤Ç¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç°¦¤ª¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥ºÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¤Û¤ó¤È¡¢¥Ñ¥Ñ¤â¤ª¤¸¤µ¤ó¤â¤«¤Ã¤³¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£