田中卓志・朝日奈央・堀田茜・あばれる君が南国で自撮り 日本から3時間半…“息をのむほどの絶景”
アンガールズ・田中卓志、朝日奈央、堀田茜、あばれる君が、あす6日放送のカンテレ・フジテレビ系『土曜はナニする!?』（毎週土曜 前8：30）で、常夏の楽園・グアムを旅する。自撮りショットが到着した。
【写真】うらやましすぎる…グアム旅の自撮りショット多数
「週末バカンスお気軽海外ツアーinグアム」と題したコーナーで、日本からわずか3時間半で行ける常夏の楽園・グアムを訪れる。消費税0％、日本の免許で運転OKという、まさに“お気軽海外”の魅力を、4人の飾らないリアクションとともに届ける。
堀田が「ほんと埼玉にいる気持ち」と驚くほどの近さで、「食もショッピングも、もちろん泳ぎたい！」と盛り上がる。グアム最大級のウォーターパークを誇るリゾートホテル「PICグアム」では、カヤックやシュノーケリングなど70種類以上が、宿泊者が無料で遊び放題。世界でも珍しい“スイムスルーアドベンチャー”もあり、監視員も常駐する安全な環境で、色とりどりの魚たちとの遊泳を満喫する。
さらに、渋滞のない海岸線を、グアム名物の“車の荷台移動”で風を感じながら移動し、女性2人がフードトラックから始めたというサクセスストーリーを持つ超人気ハンバーガーショップ「モサズジョイント」で、現地のバーガーフェスで2度の優勝経験を誇る“チャンピオンバーガー”を堪能。
そして旅のハイライト“幻の島”を目指す。船では、あまりの海の美しさに、堀田が「楽しいー！」とさけび、なぜかむせて、感極まったのか涙目に。野生のウミガメに大はしゃぎしながら、到着したのは、干潮時にだけ海の上に現れる全長最大100メートルの小さな島「ビキニアイランド」。そこには息をのむほどの絶景が広がっていた…。
【写真】うらやましすぎる…グアム旅の自撮りショット多数
「週末バカンスお気軽海外ツアーinグアム」と題したコーナーで、日本からわずか3時間半で行ける常夏の楽園・グアムを訪れる。消費税0％、日本の免許で運転OKという、まさに“お気軽海外”の魅力を、4人の飾らないリアクションとともに届ける。
さらに、渋滞のない海岸線を、グアム名物の“車の荷台移動”で風を感じながら移動し、女性2人がフードトラックから始めたというサクセスストーリーを持つ超人気ハンバーガーショップ「モサズジョイント」で、現地のバーガーフェスで2度の優勝経験を誇る“チャンピオンバーガー”を堪能。
そして旅のハイライト“幻の島”を目指す。船では、あまりの海の美しさに、堀田が「楽しいー！」とさけび、なぜかむせて、感極まったのか涙目に。野生のウミガメに大はしゃぎしながら、到着したのは、干潮時にだけ海の上に現れる全長最大100メートルの小さな島「ビキニアイランド」。そこには息をのむほどの絶景が広がっていた…。