◇プロ野球セ・リーグ 中日 1-0 巨人(5日、バンテリンドーム)

巨人は中日との3連戦初戦で完封負けを喫しました。

この日の先発は山粼伊織投手。初回から三者連続三振と圧巻の立ち上がりを見せると、その後も5回1アウトまでパーフェクト投球と中日打線を圧倒します。

しかし5回1アウトランナーなしの場面で打席に迎えたボスラー選手に、痛恨の一発を被弾。甘く入った内角のカットボールを完璧にとらえられ、先制のソロホームランを許しました。しかしその後も好投を継続。8回まで1人で投げ抜き、わずか被安打2と見事な投球を見せました。

しかし巨人打線は、中日投手陣の前に快音を響かせられず。先発・柳裕也投手を前に、5回までシングルヒットの2安打のみ。

6回には2アウト満塁と、同点に追いつくべく絶好のチャンスをつくるも、決定打が出ず。7回から継投策に出た中日リリーフ陣・藤嶋健人投手、メヒア投手、松山晋也投手の前にも快音ならず、巨人は完封負けを喫しました。

山粼投手は8回85球を投げ、被安打2、奪三振6、与四球1で1失点と好投を見せるも敗戦投手に。今季4敗目を喫し、防御率1.69としました。