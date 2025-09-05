橋幸夫さんが４日、亡くなった。

◇

「僕は歌手になりたくてなったわけじゃないんです」

何度も口にした言葉が印象に残っている。

歌好きの母の強い勧めで作曲家の遠藤実の歌謡教室に通い、指導を受けた。遠藤が所属する日本コロムビアからデビューする段取りだったが果たせず、遠藤自らライバル社の日本ビクターに橋を売り込み、同社専属の作曲家、吉田正への弟子入りの橋渡しもしてくれた。「周囲の熱意に押され、気が付いたら歌手への道を歩んでいた」と話していた。

だからこそ「このジャンルを歌いたい」というこだわりはなく、多彩な曲に挑めたのだろう。ジャズ、ロックなど最先端の洋楽を貪欲に自作に取り込む吉田との相性も抜群だった。

歌への愛情を自覚したのは晩年だった。昨年、復帰する直前にインタビューした時には「歌わなくなると無性に歌いたくなる。気付かなかっただけで、心底歌が好きになっていたんですね」と語っていた。

最後に取材で会ったのは今年３月。背筋はピンと伸び、体は引き締まり、足取りも軽かった。しっかりした口調で新曲について話していた。そこからわずか半年弱での悲報。言葉を失った。（編集委員 西田浩）