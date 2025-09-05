◆パ・リーグ オリックス―日本ハム（５日・京セラドーム大阪）

歌手の新浜レオンが、プロ野球・オリックス―日本ハム（京セラドーム大阪）の試合前セレモニーで国歌独唱を務めた。低音ボイスで堂々と歌い切り、昨年７月９日のソフトバンク戦（同）に続き、２年連続での大役を全う。「小学校から高校まで野球をやっていて、このプロ野球という舞台を目指していた。公式戦の本番前に国歌独唱ができて、こんなに光栄なことはないなと、幸せな気持ちでいっぱいです」と感慨に浸った。

２０１９年に歌手としてデビューし、同年に日本レコード大賞新人賞、２０年に日本ゴールドディスク大賞のベスト・演歌／歌謡曲・ニュー・アーティストを受賞した実力派。昨年はＮＨＫ紅白歌合戦への初出場を果たした。

自身が語るように、新浜は小学２年から野球に熱中。千葉英和高時代は捕手として、最高成績は県大会ベスト４だった。この日の４番・中川とは同じ１９９６年生まれ。「プロ野球の試合を見て育って、歌手としてデビューした今もあのプレーから元気をもらっている。今度は少しでも自分が恩返しできるように。（野球を）応援できるような仕事ができれば最高」と決意を込めた。