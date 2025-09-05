◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日１―０巨人（５日・バンテリンドーム）

巨人の山崎伊織投手（２６）が１球に泣いた。中日打線を相手に５回１死まで１人の走者も出さない力投を展開したが、ボスラーに許した初安打が決勝の右越えソロに。８回を被安打２、１失点で完投したものの、４敗目を喫した。打線は中日を上回る６安打を放ちながら今季１２度目の完封負け。２連敗で、借金は今季ワーストタイの３に膨らんだ。

やられた。５回１死。それまで１人も走者を出さず、好投を続けていた山崎が、１３６キロのカットボールをボスラーに捉えられた。打球は中日ファンで埋まる右翼スタンドに一直線。大歓声に包まれるバンテリンＤの中央で、山崎は白球を見つめることしかできなかった。

岐阜で開催された前夜のヤクルト戦は、試合終了直前を含めて３度の中断があった悪天候の中、今季ワースト１７安打を浴び、同ワーストタイ１２失点での降雨コールド負け。８回の攻撃中は野手の増田大がブルペンで投球練習をするほどの一方的な試合となった。

流れを断ち切りたい名古屋での３連戦初戦の先発は山崎。今季中日戦は４月に先発で２試合に登板し、１勝０敗、計１３イニング無失点と好相性だが「その頃よりも（スタメンが）半分くらい変わっている。バンテリンは広いけれど、低く投げる時は低くボール球を振らせるとか、投球の基礎の部分をしっかりとやることが大事」と注意深くマウンドに上がった。打線はキャベッジが２番に入り、初めて中堅での先発起用となった。

右腕対決は投手戦となった。相手先発・柳の前に３回まで無安打。４、５回に安打を放つも後続を絶たれ、緩急を使った投球に翻弄（ほんろう）された。対する山崎は初回から全てフォークを決め球に３者連続空振り三振。２回先頭の細川からも空振り三振を奪い、４者連続Ｋ。杉内投手チーフコーチは「どちらかに（ストレート・変化球）偏ることなく、緩急も使いながら、低めに集める伊織らしい投球ができていると思う」とコメント。７回まで２安打１失点と先発としての役割を果たした。

最大のチャンスは６回だった。先頭の丸が中前安打で出塁。泉口の中前安打、岸田の四球でこの日両軍通じて初めて満塁の好機を作ったが、中山が一ゴロに倒れ無得点。柳は６回で降板し７回から２番手の藤嶋が登板したが、７回まではゼロ行進が続いた。

山崎は８回もマウンドへ。下位打線を３者凡退に抑え、８回２安打１失点で投げ切った。打線は中日の２番手以降の藤嶋、メヒア、松山にそれぞれ１イニングを無失点に抑えられ完封負け。山崎の好投に応えられず、連敗で借金は今季ワーストタイの３に膨らんだ。