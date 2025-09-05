霧島・姶良集中豪雨からまもなく1か月です。ニューズナウでは現地の今をお伝えします。きょう5日は、霧島支社の記者と中継がつながっています。

（記者・中継）

今、霧島市では、被災した道路の復旧の遅れが、大きな課題の1つです。このうち、市街地や鹿児島空港と、霧島温泉郷を結ぶ国道は、大規模な土砂崩れで今も通行止めのままです。生活や観光に影響が広がっています。

（記者）「がけ崩れ現場です。土砂の撤去作業が進んでいますが、崩れた山肌はむき出しのまま」

大量の土砂を積んで土煙をあげて走るダンプカー。復旧作業が続く霧島市牧園町の国道223号です。

先月の集中豪雨。霧島市では2日間で平年8月ひと月分の2倍を超える雨が降りました。山あいの国道223号では13か所でがけ崩れや路肩の崩落が起きました。

これは豪雨の直後に撮影された土砂崩れ現場の写真です。斜面が高さ90メートルにわたって崩れ、大量の土砂や木が国道に流れ込みました。

道路を管理する県は、秋の行楽シーズンまでの復旧を目指していますが、崩れた斜面の安全確認や落石の防止に時間がかかっています。

（県・姶良・伊佐地域振興局・建設部土木建築課 市来竜郎課長）「県としてはできるところから速やかに対応して片側通行による交通開放を目指す」

山あいで通行止めとなっている国道223号は、霧島市街地や鹿児島空港と、牧園町などの霧島温泉郷を結ぶ主要な道路です。

近くのJR肥薩線も土砂災害で全線で運行を取りやめ、年内の再開は難しい状況となっています。

（住民）

「JRが今通っていないから、道路が通行止めになったら皆さん困っている」

「買い物が一番困る。（病院の）見舞いも行けない。遠回りしないと」

霧島市牧園町の国道沿いにある物産館「霧島ふもとの駅」です。新鮮な地元の野菜や土産物などが並びます。

周辺にスーパーがないため、地元の人も買い物で利用していますが、ここにも通行止めの影響が…。

（霧島ふもとの駅 和田駿介館長）「結構な影響がある。（売り上げは）8月は去年と比べておよそ3割減少した。納品者も高齢の人がいるので道が使えないとなると、（納品が）難しいのでやめる人もいた」

物産館に弁当や野菜を納品している、霧島市国分の名古屋雅昭さんです。

（toretate 名古屋雅昭さん）「（ふもとの駅が）売り場を空けたくない、なるべく物をいっぱい置いておきたいという思いを感じたので、期待に応える」

名古屋さんは、国道が使えなくなった後も、国分から週5回、う回ルートで物産館に商品を届けています。道幅が狭く、急勾配の道を走ります。

（toretate 名古屋雅昭さん）「狭い。対向車がいると離合が大変」「このルート使い始めてから雨は初めて、タイヤがスリップしやすい場所が何か所かある」

物産館に到着した名古屋さん。この日は弁当17個と野菜を納品しました。しかし、陳列スペースは空きが目立っていました。

（霧島ふもとの駅 和田駿介館長）「ありがたい。道も閉ざされて通れないところも多い中、毎日のように来てくれて、すごくありがたい」

（toretate 名古屋雅昭さん）「持ってくるかいがある、またあしたも山道を頑張ります」

（客）

「地元の人からみればスーパーが無いから便利」

「たくさん揃えてある便利。なくてはならないお店」

地域の生活を支える物産館。1日も早い国道の復旧を待ち望んでいます。

（霧島ふもとの駅 和田駿介館長）「周りにスーパーがない『買い物難民』がたくさんいる。商品を出し続けるには『耐え』の時期」

（キャスター）

商品を届けようと、狭い山道を走る名古屋さんの姿が印象的でした…。山あいでは国道223号以外にも通行止めが続いている道路が多くあるんですよね？

（記者・中継）

幹線道路ばかりではなく、集落と集落を結ぶ比較的小さい道路でも多くの通行止めの看板を目にします。カーナビや地図アプリで反映されないので突然通行止めに遭遇する経験もしました。

集中豪雨からまもなく1か月を迎えます。復旧は少しずつ進んではいますが、ただ、山あいの地域では、まだまだスタート地点にも立てていない場所が多くあると感じます。

