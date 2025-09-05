手軽に野菜不足を補えるパッケージサラダ、4年連続で人気No.1に──「サラダ白書2025」の調査結果で明らかに

野菜不足を感じる人は増加傾向に

「パッケージサラダ」の製造・販売を手がけるサラダクラブは、8月31日の「野菜の日」にあわせ、毎年恒例の調査「サラダ白書2025」を発表した。今年で16回目となる調査では、野菜不足を感じる人が69％にのぼり、健康志向の高まりが浮き彫りになった。一方で、不足を補う手段として「パッケージサラダ」が4年連続で最も支持を集め、食卓に欠かせない存在として定着していることも明らかになった。調査によると、野菜不足を意識する人の割合は前年の66％から69％へ上昇。2021年から5年で10ポイント増加しており、特に30〜50代女性では約8割が不足を感じているとのこと。野菜が不足している理由としては「野菜の価格が高い」が最多という結果に。キャベツやレタスなどの価格高騰を実感している人は81％にものぼり、消費に大きな影響を与えていることが明らかとなった。また、「調理の手間がかかる」「献立に取り入れにくい」といった声も多く、忙しい生活も背景にあるとみられる。対して、野菜不足を補う手段として最も支持を得たのは「パッケージサラダ」で、4年連続の首位となった。人気の理由としては、、手軽にすぐ使えて便利（47％）、安定した価格で買える（38％）野菜不足を手軽に解消できる（35％）という声が上位に。野菜の価格変動に左右されにくいことや、必要な分だけ利用できる利便性も評価されており、共働き世帯や健康志向の高い層を中心に利用が広がっているようだ。手軽さや価格の安定から支持を得ているパッケージサラダ。その利用シーンをみると、「平日の夕食」での利用が最も多く約7割、休日の夕食でも6割近くが利用しており、主菜に添えることで栄養バランスを整える役割を果たしている。一方で、朝食で利用しているという回答は1割強にとどまった。そんな中、サラダクラブでは、パッケージサラダの商品を使った「朝サラダ習慣 お手軽朝食レシピ」を、料理研究家 島本美由紀氏と開発を進めるなど、今後は朝食での利用を推奨していくとのこと。また、パッケージサラダの良さとしては、といった声も寄せられており、共働き世帯の増加や単身世帯の拡大といった社会構造の変化も背景にあるとみられる。栄養バランスを意識する人が増えている一方で、調理時間を短縮したいというニーズも強く、パッケージサラダはその両方を満たす存在として支持を得ているようだ。サラダクラブは今回の結果について「忙しい毎日の中でも野菜を無理なく摂れる手段として、パッケージサラダはますます生活に根付いている」とコメント。健康志向の高まりや食習慣の多様化が進む中、パッケージサラダは、便利で頼れる存在として、今後も食卓の中心で活躍しそうだ。