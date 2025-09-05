お笑いコンビ「ジャングルポケット」太田博久（41）の妻で、モデルでタレントの近藤千尋（35）が5日、自身のインスタグラムを更新し、結婚10周年を迎えたことを報告した。

「10th anniversary」と書き出した近藤。太田との密着ツーショットを披露し、「2025年9月5日 結婚10周年記念日。11年もよろしくね、ひーぼぉくん」とメッセージをつづった。

3人の娘も加えた家族5ショットも公開。「いつの間にか3人の母になり、出会った頃よりだいぶ逞しくなった私をいつまでも彼女扱いしてくれる夫に感謝です笑」と太田への感謝を伝え、「そしていつも太田家を応援してくれるみなさんのおかげです。周りの感謝を忘れずに日々を大切に過ごしていきたいと思います」と思いをしたためた。

「スイートテンダイアモンドだよ！！って言って、おばあちゃんになるまで使ってねと。10年でこんなことができる夫になりました。笑。いつもありがとう」と指輪をプレゼントしてもらったことも明かした。

フォロワーからは祝福の声が寄せられ、「すてきなご夫婦」「憧れの夫婦」「スイートテンダイヤモンドは素晴らしいな〜」などの声もあった。