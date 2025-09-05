◇セ・リーグ 巨人0―1中日（2025年9月5日 バンテリンD）

巨人は打線が振るわず、敵地で中日に敗れて2連敗。今季12度目の零敗で今季ワーストタイの借金3となった。

巨人・山崎、中日・柳と両先発右腕の投げ合いによる投手戦。だが、0―0のまま迎えた5回だった。

4回まで完全投球を続けていた山崎だったが、この回1死から、この試合14人目の打者となったボスラーに打たれた初安打が右翼スタンドに飛び込む12号ソロ。51球目の内角低めカットボールを完璧に捉えられて先制を許した。山崎にとっては今季中日戦18イニング目にして初めて喫した失点。これが相手の決勝点となった。

巨人打線は先制された直後の6回攻撃で柳から2死満塁としたが、無得点。柳が6回4安打無失点で降板後は藤嶋、メヒア、松山の継投に封じられた。

山崎は8回で85球を投げ、今季初完投。2安打1失点と好投するも打線の援護に恵まれずに自身初となるシーズン11勝目を逃して今季4敗目を喫している。

前日4日のヤクルト戦（岐阜）は投手陣が今季ワースト17安打を浴びて今季ワーストタイの12失点で惨敗。打線も1得点に終わっていたが、この日は今季14度目の無得点試合で、今季12度目の零敗を喫している。