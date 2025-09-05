自民党は4日、次の衆議院選挙の公認候補となる新潟2区の支部長に国定勇人議員を選びました。同じ2区からの出馬を模索していたのが細田健一・前衆院議員です。本人がカメラの前で去就を語りました。





自民党の細田健一・前衆議院議員。



5日も三条市で街頭に立ち市民に向かって手を振りました。



細田健一・前衆議院議員

「言いたいことは山のようにあるんですけども、 現実は現実として受け止めなきゃいかんなと思います」





去年の衆院選。新潟2区から出馬した細田さんでしたが・・・「皆様方のひとりひとりの声、顔を思い浮かべると私は本当に感謝の言葉しか・・・助けてください」いわゆる裏金をめぐる問題により党の公認を得られず、無所属で出馬。野党候補に敗れて落選しました。再起を誓う細田さん。「このままでは終われない！」選挙区の支部長は次の衆院選で党の公認候補となる重要なポストです。支部長をめぐってライバルとなったのが国定勇人衆院議員です。元三条市長で2区が“地元”です。去年の衆院選では細田さんが2区支部長となり国定さんは比例代表に回った経緯があります。そして、9月4日。次の衆院選をめぐって自民党が支部長に選んだのは国定さんでした。細田さんは決定について連絡はなく、報道機関からの問い合わせで知ったといます。細田健一・前衆議院議員「寝耳に水だったものですからびっくりしたのが本当の所。支援をいただいた方には大変ご心配とご迷惑をおかけしていると思うので申し訳ない気持ちがあります」石破おろしに絡んで衆議院の解散・総選挙もくすぶる中、自身の去就については？細田健一・前衆議院議員「何があっても細田さんを応援するよと言う方がいらっしゃるので、引き続き強い気持ちでこの2区から国政復帰を目指すということで頑張っていきたいと思います」2区支部長をめぐる争いはまだ尾を引きそうです。