こんにちは、asasaです！

【asasaさんの記事をもっと読む】高見え間違いなし！コスパ抜群セリアのゴールドイーゼル活用法

約11万人以上の方にフォローいただいているInstagramでは、インテリアやDIY、おすすめアイテムなどの情報を発信をしています。

まだまだ暑い日が続いていますが、少しずつ日が長くなってきましたね。

今回は、そんな秋の夜長に楽しめるお手軽押し花キャンドル作りをご紹介します！

お手軽押し花キャンドル


【道具と材料】

まず用意するのは押し花。

押し花を用意


厚い本とティッシュペーパーの間に挟んで数日〜1週間ほどおけば完成！

時短で作成したい場合には、電子レンジやアイロンを使う方法もあります。

ちなみに、私はどの方法で押し花を用意したのかと言うと・・・

実はメルカリで購入しましたー！

購入した押し花


最初は作る気満々だったのですが、ちょっと検索したら、かわいいのが出てくる出てくる。

あれもこれも欲しくなってしまい、気づけばいろいろ購入(笑)

なお、押し花はAmazonや楽天などでも購入可能です。

欲しい花材が身近にない場合には、ネット購入もひとつの手ですね！

IKEAのキャンドルを使いました


さて、押し花の他に用意するのが、シンプルな無地のキャンドルです。

私は、自宅にあったIKEAのキャンドルを使いました。

道具は、筆とティーライトキャンドル(両方とも100均にて購入)

あとは、ライターやマッチがあればOK！

【作り方】

溶かしたロウをキャンドル表面に塗り押し花をのせて固定


まずティーライトキャンドルに火をつけてロウを溶かします。

次に押し花を貼りたい場所を決めて、溶かしたロウをキャンドル表面に塗ります。

これが固まる前に、押し花をのせて固定。

押し花の上にロウを塗って、コーティング


あとは、押し花の上にロウを塗って、コーティングしていく。

これだけです！

ちょこちょこロウをのせると、表面がボコボコしてしまうので、なるべくロウが平らになるように、さっと塗るときれいに仕上ります◎

なお、ボコボコが気になる場合には、ドライヤーの出番！

ボコボコが気になる場合はドライヤーを使用


熱風を当てると、ロウが溶けて、きもーちですが、平らになります。

完全にフラットにするのは難しそうですが、気になる場合はやってみてくださいね。

火で熱したスプーンを押し当てて、押し花を固定


ちなみにこのやり方のほかに、火で熱したスプーンやバターナイフを、キャンドルに押し当てて、押し花を固定するというやり方もあります。

このやり方は、カトラリーにすすが付着するので、こまめに拭きながら行うのがポイント。

薄い押し花を使うのがオススメです


また、厚みがある押し花はくっつけるのが大変なので、 薄い押し花を使うのがオススメです◎

普通のキャンドルがちょっと特別なものに


ゆっくり時間をかけても、きれいに仕上げたい方は、スプーンを使うやり方、手軽にさくっと作りたい方は、ロウを塗るやり方が個人的にはオススメです。

作ったキャンドルは、並べてお皿の上に置いてみました。

並べてお皿の上に置いてみました


(押し花部分は燃やさないようお気をつけください。)

少し手を加えたことで、普通のキャンドルがちょっと特別なものになった気がします♡

特別な道具は必要ないので、秋の夜長、よかったらやってみてくださいね。

作＝asasa