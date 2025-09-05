LE SSERAFIMのSAKURAが9月5日、自身のInstagramを更新。北米ツアーがスタートした LE SSERAFIM、黒髪となったSAKURAがニューヨークでのオフショットを公開している。

LE SSERAFIMは、2025年9月4日より初の北米ツアー『2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' IN NORTH AMERICA』を開催。ニューアークのプルデンシャル・センター公演を皮切りに8都市をまわる。

SAKURAはInstagramにツアーで訪れたニューヨークでのオフショットを投稿。明るい髪色から黒髪となったSAKURAが赤れんがの建物を背景に、茶色に白の水玉柄のトップスとジーンズ姿でポーズを決める写真や、楽しそうにはしゃいでいるLE SSERAFIMメンバー5人のプリクラ写真が披露された。

コメント欄には「黒髪前髪ロングさくちゃんなんだかバブい……かわいいねぇ（т-т）」「黒髪美人すぎる､､､我らが宮脇咲良さん日本の誇りでしかない」など、SAKURAの黒髪に多くの反響が寄せられている。

（文=リアルサウンド編集部）