

本日の日経平均株価は、米株高や日米貿易合意の署名が好感され、前日比438円高の4万3018円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は45社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、「マイｉＰＳ細胞を安く製造できる専用キット発売」と報じられた伊藤忠商事 <8001> [東証Ｐ]など。そのほか、情報企画 <3712> [東証Ｓ]、日本エコシステム <9249> [東証Ｓ]の2社は6日連続で高値を更新した。



※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1384> ホクリヨウ 東Ｓ 水産・農林業

<1434> ＪＥＳＣＯ 東Ｓ 建設業

<1719> 安藤ハザマ 東Ｐ 建設業

<1802> 大林組 東Ｐ 建設業

<1870> 矢作建 東Ｐ 建設業

<1882> 東亜道 東Ｐ 建設業

<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械

<2802> 味の素 東Ｐ 食料品

<2986> ＬＡホールデ 東Ｇ 不動産業

<3231> 野村不ＨＤ 東Ｐ 不動産業



<3288> オープンＨ 東Ｐ 不動産業

<3399> 山岡家 東Ｓ 小売業

<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品

<3486> グロバルＬＭ 東Ｐ 不動産業

<3712> 情報企画 東Ｓ 情報・通信業

<3817> ＳＲＡＨＤ 東Ｐ 情報・通信業

<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学

<4732> ＵＳＳ 東Ｐ サービス業

<5121> 藤コンポ 東Ｐ ゴム製品

<5262> 日ヒュム 東Ｐ ガラス土石製品



<5284> ヤマウＨＤ 東Ｓ ガラス土石製品

<5285> ヤマックス 東Ｓ ガラス土石製品

<5288> アジアパイル 東Ｐ ガラス土石製品

<5444> 大和工 東Ｐ 鉄鋼

<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属

<6039> 動物高度医療 東Ｇ サービス業

<6332> 月島ＨＤ 東Ｐ 機械

<6357> 三精テクノロ 東Ｓ 機械

<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器

<6988> 日東電 東Ｐ 化学



<7259> アイシン 東Ｐ 輸送用機器

<7269> スズキ 東Ｐ 輸送用機器

<7278> エクセディ 東Ｐ 輸送用機器

<7318> セレンＨＤ 東Ｇ 輸送用機器

<7438> コンドー 東Ｐ 卸売業

<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業

<7804> Ｂ＆Ｐ 東Ｓ その他製品

<8001> 伊藤忠 東Ｐ 卸売業

<8015> 豊田通商 東Ｐ 卸売業

<8060> キヤノンＭＪ 東Ｐ 卸売業



<8129> 東邦ＨＤ 東Ｐ 卸売業

<8935> ＦＪネクＨＤ 東Ｐ 不動産業

<9024> 西武ＨＤ 東Ｐ 陸運業

<9249> エコシステム 東Ｓ サービス業

<9882> イエロハット 東Ｐ 卸売業



株探ニュース

