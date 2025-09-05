　本日の日経平均株価は、米株高や日米貿易合意の署名が好感され、前日比438円高の4万3018円と大幅に続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は45社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、「マイｉＰＳ細胞を安く製造できる専用キット発売」と報じられた伊藤忠商事 <8001> [東証Ｐ]など。そのほか、情報企画 <3712> [東証Ｓ]、日本エコシステム <9249> [東証Ｓ]の2社は6日連続で高値を更新した。

※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1384> ホクリヨウ　　東Ｓ　水産・農林業
<1434> ＪＥＳＣＯ　　東Ｓ　建設業
<1719> 安藤ハザマ　　東Ｐ　建設業
<1802> 大林組　　　　東Ｐ　建設業
<1870> 矢作建　　　　東Ｐ　建設業
<1882> 東亜道　　　　東Ｐ　建設業
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<2802> 味の素　　　　東Ｐ　食料品
<2986> ＬＡホールデ　東Ｇ　不動産業
<3231> 野村不ＨＤ　　東Ｐ　不動産業

<3288> オープンＨ　　東Ｐ　不動産業
<3399> 山岡家　　　　東Ｓ　小売業
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3486> グロバルＬＭ　東Ｐ　不動産業
<3712> 情報企画　　　東Ｓ　情報・通信業
<3817> ＳＲＡＨＤ　　東Ｐ　情報・通信業
<4203> 住友ベ　　　　東Ｐ　化学
<4732> ＵＳＳ　　　　東Ｐ　サービス業
<5121> 藤コンポ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5262> 日ヒュム　　　東Ｐ　ガラス土石製品

<5284> ヤマウＨＤ　　東Ｓ　ガラス土石製品
<5285> ヤマックス　　東Ｓ　ガラス土石製品
<5288> アジアパイル　東Ｐ　ガラス土石製品
<5444> 大和工　　　　東Ｐ　鉄鋼
<5803> フジクラ　　　東Ｐ　非鉄金属
<6039> 動物高度医療　東Ｇ　サービス業
<6332> 月島ＨＤ　　　東Ｐ　機械
<6357> 三精テクノロ　東Ｓ　機械
<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器
<6988> 日東電　　　　東Ｐ　化学

<7259> アイシン　　　東Ｐ　輸送用機器
<7269> スズキ　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7278> エクセディ　　東Ｐ　輸送用機器
<7318> セレンＨＤ　　東Ｇ　輸送用機器
<7438> コンドー　　　東Ｐ　卸売業
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7804> Ｂ＆Ｐ　　　　東Ｓ　その他製品
<8001> 伊藤忠　　　　東Ｐ　卸売業
<8015> 豊田通商　　　東Ｐ　卸売業
<8060> キヤノンＭＪ　東Ｐ　卸売業

<8129> 東邦ＨＤ　　　東Ｐ　卸売業
<8935> ＦＪネクＨＤ　東Ｐ　不動産業
<9024> 西武ＨＤ　　　東Ｐ　陸運業
<9249> エコシステム　東Ｓ　サービス業
<9882> イエロハット　東Ｐ　卸売業

株探ニュース