米津玄師、「KICK BACK (Frost Children Remix)」ビジュアライザー公開
米津玄師が、TVシリーズ全12話をまとめた『チェンソーマン 総集篇』の配信を記念し、オープニングテーマ「KICK BACK」のリミックスを本日配信し、そのオーディオビジュアライザーも公開した。リミックスは、アメリカNYを拠点とするアーティストFrost Childrenが手がけた。
米津玄師は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌として「IRIS OUT」、そしてエンディングテーマとして米津玄師、宇多田ヒカル「JANE DOE」を書き下ろした。Xでチェンソーマンの期間限定絵文字指定のハッシュタグで投稿するとチェンソーマンの絵文字が自動で出現。期間は本日から12月6日まで。
今月公開となる『チェンソーマン レゼ篇』と「IRIS OUT」「JANE DOE」を前に、『チェンソーマン 総集篇』と、「KICK BACK (Frost Children Remix)」も是非楽しんでいただきたい。
◾️「KICK BACK (Frost Children Remix)」
配信中：https://smej.lnk.to/KICKBACK_Remix
◆「KICK BACK」
配信中：https://smej.lnk.to/KICKBACK
◾️16th シングル「IRIS OUT / JANE DOE」
2025年9月24日（水）発売
購入：https://smej.lnk.to/20250924_IRISOUT_CD
◆米津玄師 「IRIS OUT」
※劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌
2025年9月15日（月）配信リリース
https://smej.lnk.to/IRISOUT
◆米津玄師, 宇多田ヒカル 「JANE DOE」
※劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディング・テーマ
2025年9月22日（月）配信リリース
https://smej.lnk.to/JANEDOE
◆商品形態（初回限定）
・IRIS OUT盤 CD+ポラロイド（レゼ）＋アクリルスタンド（レゼ）＋ポーチケース ￥4,900（税込）
・JANE DOE盤 CD+DVD＋破片ケース ￥3,560（税込）
・通常盤 CD ￥1,200（税込）
◆収録内容
[CD] （全形態共通）
IRIS OUT
JANE DOE
[DVD] （JANE DOE盤のみ収録）
1.劇場版 『チェンソーマン レゼ篇』 本予告
2.KICK BACK / Music Video
3.KICK BACK / Live Video
◆封入特典
＜米津玄師 2026 TOUR / GHOST＞チケット2次先行シリアルナンバー（抽選）
応募期間 2025年9月22日（月）12:00〜9月28日（日）23:59
◆法人特典（共通）
ホログラムステッカー（2枚セット）
＊特典は「先着」となり、数に限りがあります。一部の店舗/ECサイトでは特典がつかない場合がございます。ご予約ご購入の際は、特典の有無を必ず店頭/ECサイトでご確認ください。
◾️＜米津玄師 2026 TOUR / GHOST＞
2025年
11/ 6 (金) 開場 17:00 開演 18:30 長野 長野ビッグハット
11/ 7 (土) 開場 15:30 開演 17:00 長野 長野ビッグハット
11/11(水) 開場 17:00 開演 18:30 神奈川 K-Arena Yokohama
11/12(木) 開場 17:00 開演 18:30 神奈川 K-Arena Yokohama
11/18(水) 開場 17:00 開演 18:30 大阪 大阪城ホール
11/19(木) 開場 17:00 開演 18:30 大阪 大阪城ホール
11/27(金) 開場 17:00 開演 18:30 福岡 マリンメッセ福岡A館
11/28(土) 開場 15:30 開演 17:00 福岡 マリンメッセ福岡A館
12/ 3 (木) 開場 17:00 開演 18:30 宮城 宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ
12/ 4 (金) 開場 17:00 開演 18:30 宮城 宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ
12/ 8 (火) 開場 17:00 開演 18:30 愛知 ポートメッセなごや 第1展示館
12/ 9 (水) 開場 17:00 開演 18:30 愛知 ポートメッセなごや 第1展示館
12/16(水) 開場 17:00 開演 18:30 神奈川 K-Arena Yokohama
12/17(木) 開場 17:00 開演 18:30 神奈川 K-Arena Yokohama
チケット料金（ファミリー席はCD封入先行のみの受付となります）
指定席 ￥ 9,900 税込
ファミリー席(大人) ￥ 9,900 税込
ファミリー席(お子様) ￥ 7,500 税込
チケット受付
2次先行申込
Single「IRIS OUT / JANE DOE」CD封入シリアルナンバー受付（抽選）
受付期間 9月22日(月) 12:00〜9月28日(日) 23:59
米津玄師 公式チケットサイト
https://ticket.kenshiyonezu.jp/tour/2026
◾️劇場版『チェンソーマン レゼ篇』
2025年9月19日（金）全国公開
◆STORY
悪魔の心臓を持つ「チェンソーマン」となり、公安対魔特異4課に所属するデビルハンターの少年・デンジ（戸谷菊之介）。憧れのマキマ（楠木ともり）とのデートで浮かれている中、急な雨に見舞われ、雨宿りしていると偶然“レゼ”（上田麗奈）という少女と出会った。近所のカフェで働いているという彼女はデンジに優しく微笑み、二人は急速に親密に。この出会いを境に、デンジの日常は変わり始めていく…。
◆STAFF
原作 藤本タツキ（集英社「少年ジャンプ+」連載）
監督 𠮷原達矢
脚本 瀬古浩司
キャラクターデザイン 杉山和隆
副監督 中園真登
サブキャラクターデザイン 山粼爽太 駿
メインアニメーター 庄一
アクションディレクター 重次創太
悪魔デザイン 松浦力 押山清高
衣装デザイン 山本彩
美術監督 竹田悠介
色彩設計 中野尚美
カラースクリプト りく
3DCGディレクター 渡辺大貴 玉井真広
撮影監督 伊藤哲平
編集 吉武将人
音響監督 名倉靖
音楽 牛尾憲輔
配給 東宝
制作 MAPPA
主題歌 米津玄師 「IRIS OUT」（Sony Music Labels Inc.）
◆CAST
デンジ 戸谷菊之介
ポチタ 井澤詩織
マキマ 楠木ともり
早川アキ 坂田将吾
パワー ファイルーズあい
東山コベニ 高橋花林
ビーム 花江夏樹
暴力の魔人 内田夕夜
天使の悪魔 内田真礼
岸辺 津田健次郎
副隊長 高橋英則
野茂 赤羽根健治
謎の男 乃村健次
台風の悪魔 喜多村英梨
レゼ 上田麗奈
◆WEB
劇場版公式サイト https://chainsawman.dog/movie_reze/
TV版公式サイト https://chainsawman.dog/tvseries/
公式X：@CHAINSAWMAN_PR https://twitter.com/ CHAINSAWMAN_PR
◆原作情報
第二部「少年ジャンプ＋」にて連載中！コミックス1〜21巻発売中！
◆TVアニメ情報
・Blu-ray&DVD全4巻 発売中！
・Prime Video他配信サイトにて配信中！
※配信情報の詳細は公式サイトをご覧ください。
関連リンク
◆米津玄師 オフィシャルサイト
◆米津玄師 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆米津玄師 オフィシャルX
◆米津玄師 オフィシャルInstagram
◆米津玄師 オフィシャルTikTok