¡¡ÂÎÁà¤ÎÁ´ÆüËÜ¥·¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÍÎÏÁª¼ê¤¬Âç²ñÁ°Æü¤Î5Æü¡¢²ñ¾ì¤ÎÅìµþ¡¦¥¨¥¹¥Õ¥©¥ë¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÈ¬²¦»Ò¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ÃË»Ò¤ÇºòÇ¯¸Ä¿ÍÁí¹ç¤ò½éÀ©ÇÆ¤·¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ3´§¤Î²¬¿µÇ·½õ¤Ï¡ÖÏ¢ÇÆ¤·¤ÆÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê10·î¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¡Ë¤Ø¡¢¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ²¦¼Ô¤Î¶¶ËÜÂçµ±¤ò¡Ö¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÁª¼ê¡×¤È°Õ¼±¡£¤Ä¤êÎØ¤ÎÎÏµ»¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢6¼ïÌÜ¹ç·×86ÅÀ¡¢E¥¹¥³¥¢¡Ê¼Â»ÜÅÀ¡Ë54ÅÀ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¶¶ËÜ¤Ï¤¢¤óÇÏ¤ò¸°¤Ëµó¤²¡Ö½é½Ð¾ì¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡½÷»Ò¤Ç¸Ä¿ÍÁí¹ç2Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¿ù¸¶°¦»Ò¤Ï¡ÖÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë±éµ»¤ò¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£