カンナギマロが、音楽活動を本格的に再開し、ワンマンライブ＜酔幻＞を2025年11月29日に神奈川・横浜ReNY betaで開催することを発表した。

ワンマンライブの開催は、2024年末以来およそ11カ月ぶり。全編を通してバンド編成で行われ、新曲の披露も予定されている。さらにこの日は、カンナギが福田花音としてアンジュルムを卒業してからちょうど10年となる節目の日でもあり、新たなスタートを予感させる特別な一夜となりそうだ。

また、カンナギマロは9月3日に「お呪い covered by カンナギマロ」を配信リリース。Imgramox Musicから発表されるボカロソングカバーとしては4作目となるので、ぜひチェックしてほしい。

▲「お呪い covered by カンナギマロ」ジャケット写真

◆ ◆ ◆

◾️カンナギマロ コメント

この度約1年ぶりのワンマンライブ開催と共に音楽活動をメインとした様々な活動を再開していくことにいたしました。何をしたらいいかわからない状態のままふらふらと歩いている状態だった去年、いろいろな出来事が重なったこともあり芸能界を引退しようかなと考えたりもしていましたが、まだまだカンナギマロとして見ることができてない景色や、伝えることができていない気持ち、何よりどんな形になってもたとえボロボロになってもついてきてくれたファンの皆様に貰った愛を返しきれていないんじゃないかと思い、大好きな音楽をまた生まれ変わった自分の姿で届けられるよう、今年はライブ活動をお休みしながらコツコツと水面下でいろいろな準備をして参りました。これからもカンナギマロを応援していこうと思って頂ける日になるよう全力で挑みますので、ぜひ11月29日をカンナギマロに1日託していただけたら嬉しいです！

◆ ◆ ◆

◾️＜カンナギマロ ワンマンライブ「酔幻」＞ 日時：2025年11月29日（土）OPEN 17:00 / START 17:30

会場：横浜ReNY beta

チケット：VIP \12,000（優先入場・サインカード・特典付き）/ 通常\5,500 / 学生\3,500（高校生以下）

[FC先行]2025年9月5日（金）20:00 〜9月10日（水）23:59

◾️リリース情報 ◆2025年9月3日配信 「お呪い covered by カンナギマロ」

https://imgramox.lnk.to/Omajinai ◆2024年8月28日

「Sunflower covered by カンナギマロ」

https://imgramox.lnk.to/sunflower ◆2024年8月21日配信

「オノマトペテン師 covered by カンナギマロ」

https://imgramox.lnk.to/onomatopetenshi ◆2024年8月14日配信

「大黒天 covered by カンナギマロ」

https://imgramox.lnk.to/daikokuten