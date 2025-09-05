台風１５号接近に伴う大雨が降る中、大量の水が噴出している交差点＝５日、横浜市磯子区（目撃者提供）

台風１５号の接近に伴い、県内は５日午後を中心に激しい雨が降り、三浦半島など県東部で線状降水帯が発生した。広範囲で地盤が緩み、崖崩れなどの危険性が高まったとして、県と横浜地方気象台は警戒レベル４に相当する土砂災害警戒情報を２２市町に発表。住宅の浸水被害や土砂崩れなどが相次ぎ、鉄道のダイヤも乱れた。

土砂災害警戒情報の発表を受け、横浜、鎌倉、藤沢、小田原市などが避難指示を発令し、多くの自治体が避難所を開設した。県教育委員会の集計では、１９市町と県の公立３８７校が休校し、１８８校が授業を短縮した。私立は１０校から休校の報告があったという。

県などによると、逗子市内の住宅２棟が床下浸水したほか、横須賀市内で擁壁の崩落などがあった。京急線は三浦市内の三浦海岸−三崎口間で線路に土砂が流入したため、一時運転を見合わせ、ＪＲ横須賀線も冠水の影響で運休するなどした。鎌倉市内の若宮大路は冠水で通行止めとなり、横浜横須賀道路は一部区間で通行止めとなった。

台風１５号の接近に伴う大雨の影響で、横浜市磯子区岡村５丁目の交差点では、マンホールから水が噴き出た。目撃した４０代女性は「バーンというものすごい音がして、信号機の高さまで水が噴き出ていた」と驚き、７０代男性は「まるで噴水のようだった」と話した。

降り始めからの総雨量は５日午後８時現在、山北町で最多の２０７・０ミリを記録。箱根町１７１・５ミリ、三浦市１６７・０ミリなどとなった。藤沢市では、３時間雨量（８６・０ミリ）や２４時間雨量（１７１・０ミリ）などが９月の観測史上最大を更新した。