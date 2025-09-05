そのまま着るだけ → 上級者見え！【ZARA】周りと差がつく♡「ベルト付きワンピ」

もっとおしゃれを楽しみたいけどコーディネートを考えるのは苦手……そんな大人世代には、デザイン性の高いワンピースが豊富にそろう【ZARA（ザラ）】が頼りになるかも。今回はその中から、さらに周りと差がつきそうな「ベルト付きワンピース」にフォーカスしました。コーデに悩まずワンランク上のおしゃれが叶うワンピースを、ぜひワードローブに迎えてみて。

異素材MIXがこなれ見えするワンピース

【ZARA】「コンビ素材ベルト付きワンピース」\6,590（税込）

トップス部分はタイトなリブ素材、スカート部分はやや光沢のある素材を組み合わせたワンピース。スカート部分と同素材のベルトにつけられた、円形の大きなバックルがアクセントです。詰まり気味のクルーネックで肌見せをおさえて、上品な印象に仕上がっています。ロング丈かつたっぷりとしたフリルがエレガントな雰囲気を感じさせ、1枚で特別感のある着こなしが完成するはず。

フィットアンドフレアがクラシカルなワンピース

【ZARA】「ベルト付きミディワンピース」\8,590（税込）

シンプルだからこそ、フィットアンドフレアなシルエットが引き立つフェミニンなワンピース。胸元は広く開いたスクエアネックを採用し、クラシカルな印象に。セットのベルトは、シルバーカラーのバックルが付いた黒のレザー調デザイン。ワンピースの甘さを引き締めつつ、クラス感のある着こなしにシフトします。大人っぽさとトレンド感を同時に叶えるブラウンカラーも魅力です。

1枚でコーデが完成するドッキングワンピース

【ZARA】「切り替えベルト付きワンピース」\9,990（税込）

えり付きトップスとフレアスカートをコーディネートしたようなドッキングワンピース。1枚で着こなしが完成しているので、コーデを考えるのも一苦労なときに頼りになりそうです。黒とベージュの配色が大人のきれいめカジュアルコーデにぴったり。トップスと同色の幅広ベルトはゴム仕様となっており、楽に着脱できるうえ、すっきり見えも叶えてくれそう。

きれいめに決まるノースリーブシャツワンピ

【ZARA】「ポプリンミディ丈ベルト付きワンピース」\8,590（税込）

パッと目を惹く華やかなイエローのノースリーブシャツワンピース。こちらもえり付きデザインできちんと感があり、長めの丈感も相まって好印象な1枚に。共布ベルトをキュッと絞れば、くびれのあるシルエットが生まれて自然とスタイルアップにも繋がりそうです。1枚でさらりと着るほか、フロントボタンを開けて羽織のように着こなしてもGOOD。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S