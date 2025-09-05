札幌発3ピースバンドTattletale、シングル「形の無い言葉の様に」MV公開
札幌発3ピースロックバンドのTattletaleが9月5日、ニューシングル「形の無い言葉の様に」をデジタルリリースした。これに伴って同楽曲のミュージックビデオが公開となった。
緻密な音の足し引きによって組み立てられた本楽曲は、激情と凶猛さが覗く音像を特徴としてきた彼らの新たな一面を感じさせる仕上がりだ。
そのミュージックビデオにはシネマトグラファーとして八木久信(octo)を起用。メンバーのプレイングに焦点を当てるなど、バンドの持ち味が全面に押し出された映像として届けられる。
なおTattletaleは、9月19日からカナダツアーを実施する予定だ。
■デジタルシングル「形の無い言葉の様に」
2025年9月5日(金)配信開始
配信リンク：https://tattletale.lnk.to/babbling
発売元：JMS
1_形の無い言葉の様に
▶ミュージックビデオ：https://youtu.be/54iFANPRrq8
