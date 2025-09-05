S.A.R.が、2025年9月より東京・大阪・福岡の3都市を巡る対バンツアー＜Champion Sound＞の全ゲストを発表した。

10月3日の東京・WWW公演にはシンガーソングライターの優河が出演。既にソールドアウトとなっていた本公演だが、今回の発表に合わせて機材席解放につき若干枚数を追加販売することが決定した。

ツアー初日となる9月7日の大阪・梅田BananaHall公演にはBlack petrol、9月19日の福岡・INSA公演にはSkaaiが出演。S.A.R.初となる対バンツアーで、各地ゲストとの共演が生む一夜限りの化学反応に期待が高まる。

大阪公演については、前売券が公演前日の9月6日23時59ま分で販売中。当日券の発売も予定されているので、各公演の詳細をS.A.R.の公式SNSにてチェックしてほしい。

◾️＜Champion Sound＞ 2025年9月7日（日）大阪・梅田BananaHall

開場17:00 / 開演17:30

ゲスト：Black petrol 2025年9月19日（金）福岡・INSA

開場18:30 / 開演19:00

ゲスト：Skaai 2025年10月3日（金）東京・WWW

開場18:30 / 開演19:00

ゲスト：優河 チケット：スタンディング 4,800円 （別途ドリンク代600円）

※9月7日大阪公演は当日券を5,500円で販売予定 イープラス http://eplus.jp/sar/

チケットぴあ http://w.pia.jp/t/sar-2025/

ローソンチケット http://l-tike.com/sar/ ▼主催

IRORI Records / Ponycanyon ▼お問い合わせ

・東京

HOT STUFF PROMOTION TEL:050-5211-6077＜平日12:00〜18:00＞

・大阪

YUMEBANCHI TEL:06-6341-3525＜平日12:00〜17:00＞ https://www.yumebanchi.jp/

・福岡

BEA TEL:092-712-4221 ＜平日12:00〜16:00＞