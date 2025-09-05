フィギュアスケート木下グループ杯第1日

フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）木下グループ杯が5日、大阪府泉佐野市の関空アイスアリーナで開幕した。男子ショートプログラム（SP）で友野一希（第一住建グループ）が85.08点で2位発進。山本草太（MIXI）が84.98点で3位につけた。首位は87.76点のチャ・ジュンファン（韓国）。

友野は前日（4日）の公式練習で転倒した際、左足を痛めていた。不安がある中での演技だったが、「振り切って楽しい気持ちで試合に臨めた」とプラス思考でSPを乗り切った。

ミスがあったものの、85.08点で2位発進。「思った以上に点数が出た。次の試合では（SPで）90点に乗せられるようにしたい」と前を向く。

同じ大阪出身の山本草太が、腰痛を抱えながら懸命の演技で84.98点をマーク。「体を大事にしてほしい。僕としては『頑張れ』とは言えない」と話した友野。自身が滑る前にスコアを聞き、「すげぇなと思った。自分に集中して頑張ろうと思った」と振り返った。

首位のチャ・ジュンファンと2.68点差で7日のフリーに臨む。「気持ちを作り直して、やってきたことを全力で出せたら」と逆転優勝へ闘志を高めていた。

男子の前に行われた女子SPでは千葉百音（木下グループ）が73.11点で首位発進。2位は国際大会デビューで70.29点をマークした三宅咲綺（シスメックス）、今季限りの引退を表明している坂本花織（シスメックス）は65.25点の4位発進となった。



（THE ANSWER編集部）