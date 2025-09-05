◾️『LIVE VIDEO 7 Tokai No Rakuda Special at ZOZOマリンスタジアム』

2025年10月29日（水）リリース

購入：https://superbeaver.lnk.to/LIVE.VIDEO_7

○初回生産限定盤（BD）SRXL-605〜606 \13,200（税込）・三方背ボックス・80Pライブフォトブック・オリジナルブレンドマテリアルディスクトレイ仕様・購入者特典ハガキ封入A賞：特製バックステージパス レプリカ 50名様B賞：メンバー直筆サイン入りポスター 30名様<応募締切>2025年10月28日（火）〜11月30日（日）※当日消印有効※当選の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。［収録内容］◆2025.06.21SUPER BEAVER「20th Anniversary 都会のラクダSP at ZOZOマリンスタジアム」1. 東京2. 青い春3. 突破口4. 美しい日5. 閃光6. ひたむき7. 主人公8. 人として9. 片想い10. 正攻法11. 秘密12. 東京流星群13. 名前を呼ぶよ14. まなざし15. それでも世界が目を覚ますのなら16. 小さな革命17. アイラヴユー18. 切望［特典映像］SUPER BEAVER 「20th Anniversary 都会のラクダSP at ZOZOマリンスタジアム」ドキュメンタリー映像○通常盤初回仕様（BD）SRXL-607 \9,900（税込）・三方背ボックス・購入者特典ハガキ封入※通常盤初回仕様のみ封入A賞：特製バックステージパス レプリカ 50名様B賞：メンバー直筆サイン入りポスター 30名様<応募締切>2025年10月28日（火）〜11月30日（日）※当日消印有効※当選の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。［収録内容］◆2025.06.21「20th Anniversary 都会のラクダSP at ZOZOマリンスタジアム」（曲目は初回生産限定盤BDと同内容）○初回生産限定盤（2DVD）SRBL-2412〜2414 \12,100（税込）・三方背ボックス・80Pライブフォトブック・オリジナルブレンドマテリアルディスクトレイ仕様・購入者特典ハガキ封入A賞：特製バックステージパス レプリカ 50名様B賞：メンバー直筆サイン入りポスター 30名様<応募締切>2025年10月28日（火）〜11月30日（日）※当日消印有効※当選の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。［収録内容］＜DISC1＞◆2025.06.21「20th Anniversary 都会のラクダSP at ZOZOマリンスタジアム」（上記と同曲順・同内容）＜DISC2＞SUPER BEAVER「20th Anniversary 都会のラクダSP at ZOZOマリンスタジアム」ドキュメンタリー映像○通常盤初回仕様（DVD）SRBL-2415 \8,800（税込）・三方背ボックス・購入者特典ハガキ封入※通常盤初回仕様のみ封入A賞：特製バックステージパス レプリカ 50名様B賞：メンバー直筆サイン入りポスター 30名様<応募締切>2025年10月28日（火）〜11月30日（日）※当日消印有効※当選の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。［収録内容］◆2025.06.21「20th Anniversary 都会のラクダSP at ZOZOマリンスタジアム」（曲目は上記と同内容）◆店舗別購入者特典2025年10月29日発売となる『LIVE VIDEO 7 Tokai No Rakuda Special at ZOZOマリンスタジアム』の購入者特典が決定。各店舗・オンラインともに先着でのお渡しとなりますのでお早めに。特典のお渡しはご予約者優先となり、各店舗で無くなり次第終了いたしますのでぜひ奮ってご予約下さい。・TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く） … オリジナルスマホサイズステッカー・HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く） … オリジナルポストカード・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く） … オリジナルA3クリアカレンダーポスター※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外です。・Amazon.co.jp … ビジュアルシート 5枚セット・楽天ブックス … オリジナルクリアポーチ・SUPER BEAVER応援店特典 … オリジナル紙製コースター・セブンネットショッピング … オリジナルナップサック・Sony Music Shop … オリジナルフォンタブ・Sony Music Shop限定早期予約特典 … オリジナルネックストラップ◆Sony Music Shop限定早期予約特典Sony Music Shop限定早期予約特典ご予約対象期間：2025年9月5日（金）20:00〜9月21日（日）23:59※予約受付期間内であっても、”オリジナルネックストラップ”は無くなり次第の受付終了となります。※対象期間内にSony Music Shopにて対象商品をご予約いただいた方には、早期予約特典”オリジナルネックストラップ”とSony Music Shop特典“オリジナルフォンタブ”の２種類をプレゼントいたします。▼お支払いに関して入金期間：2025年9月5日（金）20:00〜9月21日（日）23:59まで※前払い方式オンライン収納代行(コンビニ払い、Pay-easy、ネットバンキング)をご選択いただけるのは、9月21日(日)23:00までとさせていただきます。入金期限は9月21日(日)23:59までとなりますのでご注意ください。※決済方法は、クレジットカード・前払い方式オンライン収納代行（コンビニ払い、Pay-easy、ネットバンキング）のみとさせて頂きます。代金引換・Amazon Pay決済・楽天ペイ・d払い・後払いでの決済方法はお選び頂けません。※前払い方式オンライン収納代行（コンビニ払い、Pay-easy、ネットバンキング）をご選択の場合は、1配送毎に別途金187円（税込）の支払手数料が必要です。また支払期限を過ぎると自動的に購入権利が取り消されますのでご注意ください。※いかなる場合でもご注文のキャンセル、返品、返金はできません。商品の受取拒否等があった場合、今後の特典への応募参加をお断りさせていただく場合がございます。◆注意事項※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。