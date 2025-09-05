東京スカパラダイスオーケストラが、「Action (VS. 稲葉浩志)」のライブ映像を1週間の期間限定で東京スカパラダイスオーケストラ公式YouTubeにて緊急公開することを発表した。

◆東京スカパラダイスオーケストラ 動画

本動画は、8月31日に山梨・山中湖交流プラザ きららにて開催された＜SWEET LOVE SHOWER 2025＞の東京スカパラダイスオーケストラにて、シークレットゲストとして稲葉浩志が登場し、「Action (VS. 稲葉浩志)」を初披露した際の映像である。リリース前から大きな話題を呼んでいた「Action (VS. 稲葉浩志)」だが、予想だにしない稲葉浩志のサプライズ登場に、会場は瞬く間に興奮の渦に包まれ、悲鳴にも近い観客のボルテージは最高潮に達したという。

「Action (VS. 稲葉浩志)」のパフォーマンスは、スカパラの力強いスカサウンドと稲葉浩志の圧倒的なボーカルがぶつかり合い、会場全体を揺るがすほどの熱狂を生み出した。あの日の興奮と感動を、今回の期間限定配信で追体験できる絶好の機会となる。全貌をぜひ心ゆくまで堪能してほしい。