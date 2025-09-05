スカパラ、「Action (VS. 稲葉浩志)」のライブ映像を期間限定で緊急公開決定
東京スカパラダイスオーケストラが、「Action (VS. 稲葉浩志)」のライブ映像を1週間の期間限定で東京スカパラダイスオーケストラ公式YouTubeにて緊急公開することを発表した。
◆東京スカパラダイスオーケストラ 動画
本動画は、8月31日に山梨・山中湖交流プラザ きららにて開催された＜SWEET LOVE SHOWER 2025＞の東京スカパラダイスオーケストラにて、シークレットゲストとして稲葉浩志が登場し、「Action (VS. 稲葉浩志)」を初披露した際の映像である。リリース前から大きな話題を呼んでいた「Action (VS. 稲葉浩志)」だが、予想だにしない稲葉浩志のサプライズ登場に、会場は瞬く間に興奮の渦に包まれ、悲鳴にも近い観客のボルテージは最高潮に達したという。
「Action (VS. 稲葉浩志)」のパフォーマンスは、スカパラの力強いスカサウンドと稲葉浩志の圧倒的なボーカルがぶつかり合い、会場全体を揺るがすほどの熱狂を生み出した。あの日の興奮と感動を、今回の期間限定配信で追体験できる絶好の機会となる。全貌をぜひ心ゆくまで堪能してほしい。
◾️「Action (VS. 稲葉浩志)」
2025年9月3日（水）発売
配信：https://tokyoska.lnk.to/Action
予約：https://tokyoska.lnk.to/20250903SG
[CD＋Blu-ray盤]
価格：￥1,950（税込）品番： CTCR-40415/B
[CD only盤]
価格：￥1,050（税込）品番：CTCR-40416
-CD-
01. Action (VS. 稲葉浩志)
02. タイムカプセル (VS. 稲葉浩志)
- Blu-ray -
01. Action (VS. 稲葉浩志) -Music Video-
◆店舗別購入者特典情報
・FC PARADISE：アクリルスマホスタンド（ミニサイズ）
・TOWER RECORDS：A4クリアファイル
・ローソンHMV：缶バッジ
・TSUTAYA RECORDS：アクリルコースター
・Amazon.co.jp：ステッカー
・セブンネットショッピング：アンブレラマーカー
・楽天ブックス：ポストカード
・新星堂 WonderGOO：マグネット
・OTHER SHOP(応援店)：丸型クリアうちわ