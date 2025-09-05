湊川えりかが、9月2日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。

湊川えりか©光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之

「週刊FLASH」9月2日発売号表紙 ©光文社/週刊FLASH

元レースクイーン・湊川えりかが「FLASH」に初登場。8ページの袋とじで、セミヌードを披露した。Hカップの圧倒的なプロポーションを大胆に見せた、スキャンダラスなグラビアは必見だ。

湊川えりか プロフィール

みなとがわ・えりか

32歳。1992年12月25日生まれ。京都府出身。T165・B92W58H83。

2016年、モデル事務所に所属し、CM出演やレースクイーンとして活躍。2025年5月、薬物性接待事件で逮捕されるも不起訴になる。今回がグラビアデビューとなり、スレンダーながらもHカップのバストを披露した。そのほか最新情報は、公式X（__25LAMIA__）、Instagram（@erika_femmefatale）をチェック。

FLASHデジタル写真集『事件な彼女』が各電子書店で発売中。

「週刊FLASH」9月2日発売号

発売：光文社

発売日：毎週火曜日

特別定価：550円（税込み/9月2日（火）発売号）

公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/

The post 湊川えりか、ランジェリー姿でHカップ圧巻美ボディ披露 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.