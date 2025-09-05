湊川えりか、ランジェリー姿でHカップ圧巻美ボディ披露
湊川えりかが、9月2日発売の「週刊FLASH」（光文社）に登場した。
元レースクイーン・湊川えりかが「FLASH」に初登場。8ページの袋とじで、セミヌードを披露した。Hカップの圧倒的なプロポーションを大胆に見せた、スキャンダラスなグラビアは必見だ。
みなとがわ・えりか
32歳。1992年12月25日生まれ。京都府出身。T165・B92W58H83。
2016年、モデル事務所に所属し、CM出演やレースクイーンとして活躍。2025年5月、薬物性接待事件で逮捕されるも不起訴になる。今回がグラビアデビューとなり、スレンダーながらもHカップのバストを披露した。そのほか最新情報は、公式X（__25LAMIA__）、Instagram（@erika_femmefatale）をチェック。
FLASHデジタル写真集『事件な彼女』が各電子書店で発売中。
「週刊FLASH」9月2日発売号
発売：光文社
発売日：毎週火曜日
特別定価：550円（税込み/9月2日（火）発売号）
公式サイト「Smart FLASH」：https://smart-flash.jp/
会員制サイト「FLASH Prime」：https://flash-prime.jp/
