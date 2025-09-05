◾️『キャッツ❤アイ』

ディズニープラス「スター」で9月26日（金）より独占配信

配信スケジュール：

前編（第1話〜6話）：9月26日（金）〜10月31日（金）

後編（第7話〜12話）：12月26日（金）〜2026年1月30日（金）



原作：北条司

監督：末田宜史（代表作：「ハイスクールD×D HERO」 「Z/X Code reunion」）

脚本：森ハヤシ （代表作：「SAND LAND: THE SERIES」 「はたらく細胞BLACK」）

キャラクターデザイン/総作画監督：薮本陽輔（代表作：「勇者が死んだ！」 「デュエル・マスターズVS」）

キャスト：

来生瞳役：小松未可子 来生泪役：小清水亜美 来生愛役：花守ゆみり 内海俊夫役：佐藤拓也

神谷真人役：小西克幸 浅谷光子役：日笠陽子

音楽：林ゆうき （代表作：「僕のヒーローアカデミア」 「ハイキュー!!」）

制作：LIDEN FILMS （代表作：「東京リベンジャーズ」 「るろうに剣心明治剣客浪漫譚」）

オープニングテーマ：Ado「MAGIC」（作詞・作曲・編曲：ツミキ）

エンディングテーマ：Ado「CAT’S EYE」（作詞：三浦徳子 作曲：小田裕一郎 編曲：林ゆうき）



◆原作情報

『キャッツ❤アイ』 著者：北条司

『週刊少年ジャンプ』にて、1981年に連載が始まった北条司初の連載作品。美人三姉妹の瞳、泪、愛は、ある時は喫茶キャッツアイのオーナー、

ある時は怪盗キャッツアイとして、クールに夜を駆け世間を騒がす。華麗な盗みやアクション、次女・瞳と刑事・俊夫のスリリングな恋を描くラブコメディ作品として人気を博し、今もなお世界中で様々なメディア展開がされ、多くのファンに愛され続けている伝説的な作品。

マンガほっとにて配信中

https://mangahot.jp/site/works/j_R0001（日本語版）

https://mangahot.jp/site/works/e_R0027（英語版）

○新装版 『CAT’S EYE』 全10巻刊行

コミックス『CAT’S EYE』が装い新たにコアミックスから発売。9月20日の第1〜4巻発売を皮切りに全10巻を刊行。さらに、第10巻には『週刊少年ジャンプ』に掲載された読切を、北条司自らリメイクした『スペース・エンジェル』を単行本初収録

『CAT’S EYE 新装版』（全10巻）

定価：各1,320円(10%税込)

判型：B6判 発行・発売：コアミックス

第1〜4巻 9月20日（土）発売

第5巻、第6巻 10月20日（月）発売

第7巻、第8巻 11月20日（木）発売

第9巻、第10巻 12月19日（金）発売