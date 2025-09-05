Ado、歌唱を担当する『キャッツ❤アイ』オリジナルテーマ「CAT’S EYE」配信決定
Adoが、歌唱を担当する『キャッツ❤アイ』オリジナルテーマ「CAT’S EYE」を9月12日に配信することを発表した。
9月26日よりディズニープラス「スター」にて独占配信がスタートする『キャッツ❤アイ』は、1981年〜1984年まで週刊少年ジャンプで連載された北条司原作の人気漫画。喫茶キャッツアイのオーナーである美人三姉妹の瞳（ひとみ）、泪（るい）、愛（あい）が、怪盗キャッツアイとしてクールに夜を駆け、華麗なアクションや刑事とのスリリングな恋を描く。40周年を迎えた2022年には原画展が開催されるなど、今もなお世界中で様々なメディア展開がされ、多くのファンに愛され続けている作品だ。そんな『キャッツ❤アイ』が2025年、完全新作アニメ化され、ディズニープラスで独占配信される。前編の第1話〜第6話が9月26日〜10月31日、後編の第7話〜第12話が12月26日〜2026年1月30日に毎週1話ずつ順次配信。
さらにAdoは、「CAT’S EYE」に加え、新たなオープニングテーマ「MAGIC」も担当する。
◾️「CAT’S EYE」
2025年9月12日（金）配信
予約リンク：https://ado.lnk.to/catseyePR
◾️『キャッツ❤アイ』
ディズニープラス「スター」で9月26日（金）より独占配信
配信スケジュール：
前編（第1話〜6話）：9月26日（金）〜10月31日（金）
後編（第7話〜12話）：12月26日（金）〜2026年1月30日（金）
原作：北条司
監督：末田宜史（代表作：「ハイスクールD×D HERO」 「Z/X Code reunion」）
脚本：森ハヤシ （代表作：「SAND LAND: THE SERIES」 「はたらく細胞BLACK」）
キャラクターデザイン/総作画監督：薮本陽輔（代表作：「勇者が死んだ！」 「デュエル・マスターズVS」）
キャスト：
来生瞳役：小松未可子 来生泪役：小清水亜美 来生愛役：花守ゆみり 内海俊夫役：佐藤拓也
神谷真人役：小西克幸 浅谷光子役：日笠陽子
音楽：林ゆうき （代表作：「僕のヒーローアカデミア」 「ハイキュー!!」）
制作：LIDEN FILMS （代表作：「東京リベンジャーズ」 「るろうに剣心明治剣客浪漫譚」）
オープニングテーマ：Ado「MAGIC」（作詞・作曲・編曲：ツミキ）
エンディングテーマ：Ado「CAT’S EYE」（作詞：三浦徳子 作曲：小田裕一郎 編曲：林ゆうき）
◆原作情報
『キャッツ❤アイ』 著者：北条司
『週刊少年ジャンプ』にて、1981年に連載が始まった北条司初の連載作品。美人三姉妹の瞳、泪、愛は、ある時は喫茶キャッツアイのオーナー、
ある時は怪盗キャッツアイとして、クールに夜を駆け世間を騒がす。華麗な盗みやアクション、次女・瞳と刑事・俊夫のスリリングな恋を描くラブコメディ作品として人気を博し、今もなお世界中で様々なメディア展開がされ、多くのファンに愛され続けている伝説的な作品。
マンガほっとにて配信中
https://mangahot.jp/site/works/j_R0001（日本語版）
https://mangahot.jp/site/works/e_R0027（英語版）
○新装版 『CAT’S EYE』 全10巻刊行
コミックス『CAT’S EYE』が装い新たにコアミックスから発売。9月20日の第1〜4巻発売を皮切りに全10巻を刊行。さらに、第10巻には『週刊少年ジャンプ』に掲載された読切を、北条司自らリメイクした『スペース・エンジェル』を単行本初収録
『CAT’S EYE 新装版』（全10巻）
定価：各1,320円(10%税込)
判型：B6判 発行・発売：コアミックス
第1〜4巻 9月20日（土）発売
第5巻、第6巻 10月20日（月）発売
第7巻、第8巻 11月20日（木）発売
第9巻、第10巻 12月19日（金）発売
◾️Ado LIVE Blu-ray & DVD『モナ・リザの横顔』
2025年10月22日（水）発売
予約リンク：https://ado.lnk.to/monalisa_bdWE
○初回限定盤 Blu-ray（Blu-ray + 2CD +GOODS）
品番：TYXT-19042 価格：14,300円（税込）
・CD 2枚組（ライブ音源収録）
・光る Ado Box アクリルスタンド（約 高さ150mm x 幅120mm）
・初夏 ギター譜面（約 縦240mm x 240mm）
・Ado オリジナル ギターピック（約 縦24mm）
・ライブフォトブック（60P）
・三方背クルミケース
※音声：24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos）
○初回限定盤 DVD（DVD + 2CD +GOODS）
品番：TYBT-19051 価格：14,300円（税込）
・CD 2枚組（ライブ音源収録）
・光る Ado Box アクリルスタンド（約 高さ150mm x 幅120mm）
・初夏 ギター譜面（約 縦240mm x 240mm）
・Ado オリジナル ギターピック（約 縦24mm）
・ライブフォトブック (60P)
・三方背クルミケース
※音声：16bit 48k PCM 2ch
○通常盤 Blu-ray（Blu-ray only）
品番：TYXT-10077 価格：6,380円（税込）
・ブックレット (16P)
※音声：24bit 48k PCM 2ch / 24 bit 48k Dolby true HD（Dolby Atmos）
○通常盤 DVD（DVD only）
品番：TYBT-10095
価格：6,380円（税込）
・ブックレット (16P)
※音声：16bit 48k PCM 2ch
◆Blu-ray, DVD 収録内容
心という名の不可解
逆光
唱
ウタカタララバイ
リベリオン
過学習
会いたくて
フェイキング・オブ・コメディ
ハングリーニコル
MIRROR
ルル
アタシは問題作
クラクラ
ショコラカタブラ
抜け空
夜のピエロ
オールナイトレディオ
Value
立ち入り禁止
FREEDOM
＜アンコール＞
Hello Signals
あのバンド
初夏
※収録映像は全形態同一です。
※【初回限定盤Blu-ray】と【初回限定盤DVD】のみ Kアリーナ横浜公演2日目（2024年10月13日）に披露された「0」と「向日葵」のスペシャル映像を収録。
※【初回限定盤Blu-ray】と【初回限定盤DVD】の構成品は同一です
※【通常盤Blu-ray】と【通常盤DVD】の構成品は同一です
◆店舗別CD購入特典
・UNIVERSAL MUSIC STORE / Ado Official Music Shop *For customers outside of Japan：アクリルキーホルダー＋フォトカード(約120×120mm)
・TOWER RECORDS：クリアファイル(TOWER絵柄)(A4)
・HMV：クリアファイル(HMV絵柄)(A4)
・TSUTAYA RECORDS：クリアカレンダーポスター(A3)
・Amazon.co.jp：アクリルコースター(90×90mm)
・楽天ブックス：スマホショルダー(紐/約幅0.8mm×総長110cm)
・セブンネットショッピング：未定
・NEOWING / CDJAPAN(OVERSEAS)：スマホサイズステッカー（54×86mm）
・全国CDショップ・インターネット販売サイト共通特典：ポストカード
※Ado Official Music Shopは現在海外のお客様のみ対象として販売しております。日本国内のお客様はUNIVERSAL MUSIC STOREをご利用ください。
◆注意事項
※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。
※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。
※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。
※映像商品いずれか1枚購入につき１つ特典を差し上げます。
※オリジナル特典対象店舗ではその他一般店特典は対象外となります。
※ライブ会場など、上記のインターネット販売サイト及びCDショップ以外でご予約済、特典をお受け取りの場合、店舗別購入特典は対象外となります。
■＜Ado DOME TOUR 2025「よだか」＞
2025年
11月11日（火）東京・東京ドーム OPEN / START16:00 / 18:00
11月12日（水）東京・東京ドーム OPEN / START16:00 / 18:00
(問い合わせ先：ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/)
11月22日（土）大阪・京セラドーム大阪 OPEN / START15:00 / 17:00
11月23日（日）大阪・京セラドーム大阪 OPEN / START14:00 / 16:00
(問い合わせ先：キョードーインフォメーション0570-200-88812:00〜17:00（土日祝休業）)
◆受付チケット券種
VIP席￥30,000（税込／VIPグッズ＆特典付き) 全日程SOLD OUT!!
SS席￥20,000（税込／特典付き) 全日程SOLD OUT!!
ファミリー席￥15,000（税込／着席指定席) 全日程SOLD OUT!!
S席￥15,000（税込)
A席￥10,000（税込)
A席￥10,000（税込／着席指定席)
注釈付S席￥15,000（税込）
注釈付A席￥10,000（税込）
注釈付A席￥10,000（税込／着席指定席)
車椅子席￥15,000（税込)
※3歳以上チケット必要／2歳以下入場不可
※ファミリー席のお申し込みの方は、必ず3歳〜12歳（小学生以下を対象）とのご来場をお願いいたします。当日お子様のご年齢を確認させて頂く場合がございます。
