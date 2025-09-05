『BEASTARS FINAL SEASON』Part2、衝撃のクライマックスの予感！ ファーストルック4点公開
アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part2より、衝撃のクライマックスを予感させるファーストルック4点が一挙解禁された。
【写真】レゴシとメロンの死闘の先に待ち受けるものとは――『BEASTARS FINAL SEASON』Part2 ファーストルック
本作は、肉食獣と草食獣が共存する世界を舞台に、悩めるハイイロオオカミの青年・レゴシ（CV：小林親弘）が、種族間の違いに葛藤しながら成長していく“動物版青春ヒューマンドラマ”。ファイナルシーズンPart2は、2026年世界独占配信に向けて鋭意制作中だ。
ファイナルシーズンでは、ある理由で学園を去り、社会に飛び出して新たな生活を始めたレゴシの姿が描かれてきた。そしてPart2のファーストルックでは、凛とした表情を見せるレゴシのカットをはじめ、レゴシの初恋相手・ハル（CV：千本木彩花）、レゴシを“なんだかんだで”気にかける先輩・ルイ（CV：小野友樹）、かつてはレゴシに、今はルイに想いを寄せる演劇部の後輩・ジュノ（CV：種崎敦美）、同じく演劇部の後輩であり、レゴシにたびたび“だる絡み”をするモテ男・ピナ（CV：梶裕貴）、そしてレゴシたちに迫る裏社会の凶悪犯・メロン（CV：沖野晃司）らの姿が並ぶ。みな神妙な顔つきをしており、ファイナルに向けた衝撃のクライマックスを予感させる。
ジュノとピナの険悪なムードはなぜなのか？ 気まずそうなルイと慌てるレゴシの隣には？ そしてハルとメロンが同じ部屋に…。謎が謎を呼ぶファイナルシーズンPart2では、次第にレゴシとメロンの争いが激化していくが、その死闘の先に待ち受けるものとは――。
アニメ1期から監督を務めてきた松見真一は、「レゴシとメロンの対峙、ルイの覚悟、そしてハルの揺るがぬ想い。牙とツノがぶつかり合い、友情も愛も誇りも――すべてが試される怒とうのクライマックスへ。 種族を超えて生きるとは何か。愛することは力なのか、それとも弱さなのか。 この作品のフィナーレは、彼らの物語であると同時に、私たちが生きる世界への問いかけでもあります。どうか最後まで見届けてください」とコメントを寄せた。
本能と向き合う若き獣たちによる大人気“動物版青春群像劇”の完結は、まもなく訪れる。
アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part2は、Netflixにて2026年独占配信。
