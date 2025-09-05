ももいろクローバーZが2024年12月21日(土)・22日(日)に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催した＜ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT-＞のLIVE Blu-ray & DVDが、12月10日にリリースされることが決定した。

＜ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT-＞は、ももクロ定番のクリスマスソングや冬曲に加えて、当時ライブ初披露となった楽曲や数年振りに披露される初期曲などバラエティに富んだセットリストで、タイトルの「4D」に込められた視覚・聴覚・触覚・嗅覚を刺激するような様々な演出も盛り込まれたファンと一緒に作り上げる“体感型ライブ”となった冬の大型公演。

本商品には、DAY1・DAY2の両公演が収録され、また、映像特典としてライブまでの過程や当日の様子を映したメイキング映像が収録される予定だ。

また、対象店舗での購入者にプレゼントする応援店特典が「香り付きレプリカチケット」に決定。特典は先着でのお渡しとなり、本日より予約受付がスタートしている。

さらに、本商品の特報映像が2本同時にももいろクローバーZ公式YouTubeチャンネルにて公開された。本ライブのオープニングや幕間で使用されていたストーリー調の映像に、新たに男性声でバイト編と就職編と2つの内容でアテレコされた映像となっている。

LIVE Blu-ray & DVD『ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT-』 発売日：2025年12月10日（水）

予約リンク：https://mcz.lnk.to/MC24

特設サイト：https://mcz-release.com/live/momoiro_xmas_2024/



［Blu-ray］

ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT- LIVE Blu-ray

品番：KIXM-637〜9

収録枚数：3枚組

価格：\13,000（税抜価格：\11,818）

音声：リニアPCM 2ch



［DVD］

ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT- LIVE DVD

品番：KIBM-1144〜8

収録枚数：5枚組

価格：\13,000（税抜価格：\11,818）

音声：リニアPCM 2ch



映像特典

メイキング映像（仮）



セットリスト

【DAY1：2024年12月21日（土）】

01. 真冬のサンサンサマータイム

02. CONTRADICTION

03. 桃照桃神

04. マリンブルー

05. JUMP!!!!!

06. 笑一笑 〜シャオイーシャオ！〜

07. ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.-

08. ポジティブ・アテンションプリーズ！

09. ハッピー♡スイート♡バースデー！

10. HOLIDAY

11. Friends Friends Friends

12. SECRET LOVE STORY

13. 今宵、ライブの下で

14. きみゆき

15. 空のカーテン

16. ukiukihuman!

17. デモンストレーション

18. BIRTH Ø BIRTH

19. 追憶のファンファーレ

20. 灰とダイヤモンド

ENCORE

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

21. レナセールセレナーデ

22. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜

23. Chai Maxx ZERO

24. サンタさん -ZZ ver.-



【DAY2：2024年12月22日（日）】

01. WE ARE BORN

02. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰

03. 桃照桃神

04. Spicy Girl

05. JUMP!!!!!

06. ザ・ゴールデン・ヒストリー

07. みてみて☆こっちっち

08. Sing! Swing! X’mas!

09. My Hamburger Boy（浮気なハンバーガーボーイ）

10. HOLIDAY

11. Friends Friends Friends

12. ヘンな期待しちゃ駄目だよ…?♡

13. 今宵、ライブの下で

14. Hanabi

15. 空のカーテン

16. クリスマスしよ♡

17. BLAST！

18. momo

19. Heroes

20. 白い風

ENCORE

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

21. レナセールセレナーデ

22. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜

23. 僕等のセンチュリー

24. サンタさん -ZZ ver.-



・応援店舗特典

香り付きレプリカチケット



LIVE Blu-ray & DVD『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』 2026年3月4日（水）発売

予約リンク：https://mcz.lnk.to/summer25PKG

特設サイト：https://mcz-release.com/live/natsubaka2025/



［Blu-ray］

ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE Blu-ray

発売日：2026/3/4（水）

品番：KIXM-633〜5

収録枚数：3枚組

価格：\14,000（税抜価格：￥12,727）

音声[本編]：Dolby Atmos／リニアPCM 2ch

[特典映像]：リニアPCM 2ch



［DVD］

ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE DVD

発売日：2026/3/4（水）

品番：KIBM-1139〜43

収録枚数：5枚組

価格：\14,000（税抜価格：￥12,727）

音声：リニアPCM 2ch



＜映像特典＞

メイキング映像（仮）



＜封入特典＞

「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード

※初回製造分のみ



■セットリスト

【DAY1：2025年8月2日（土）】

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

1. Re:volution

2. DNA狂詩曲(ルビ：ラプソディ)

3. ワニとシャンプー

4. CONTRADICTION

5. BIONIC CHERRY

6. Acceleration

7. ココ☆ナツ

8. ROCK THE BOAT

9. ももいろ太鼓どどんが節

10. stay gold

11. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

12. 孤独の中で鳴るBeatっ！

13. 走れ！ -ZZ ver.-

14. Hanabi

15. BLAST！

16. GODSPEED

17. ツヨクツヨク

18. Event Horizon

19. Re:Story

＜ENCORE＞

20. 天手力男

21. ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.-

22. コノウタ

23. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜



【DAY2：2025年8月3日（日）】

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

1. 天手力男

2. ロードショー

3. ワニとシャンプー

4. 泣いてもいいんだよ

5. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰

6. Nightmare Before Catharsis

7. ココ☆ナツ

8. 堂々平和宣言

9. ももいろ太鼓どどんが節

10. Re:volution

11. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

12. Chai Maxx

13. 走れ！ -ZZ ver.-

14. Re:Story

15. 一味同心 feat. 新発田はるいち合唱団

16. BLAST！

17. On Your Mark

18. ツヨクツヨク

19. Acceleration

20. Hanabi



ENCORE

21. Event Horizon

22. レナセールセレナーデ

23. 愛を継ぐもの

24. キミノアト

