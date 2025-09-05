ももクロ、冬の祭典＜ももいろクリスマス2024＞映像化決定。アテレコ特報映像2本同時公開
ももいろクローバーZが2024年12月21日(土)・22日(日)に埼玉・さいたまスーパーアリーナで開催した＜ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT-＞のLIVE Blu-ray & DVDが、12月10日にリリースされることが決定した。
＜ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT-＞は、ももクロ定番のクリスマスソングや冬曲に加えて、当時ライブ初披露となった楽曲や数年振りに披露される初期曲などバラエティに富んだセットリストで、タイトルの「4D」に込められた視覚・聴覚・触覚・嗅覚を刺激するような様々な演出も盛り込まれたファンと一緒に作り上げる“体感型ライブ”となった冬の大型公演。
本商品には、DAY1・DAY2の両公演が収録され、また、映像特典としてライブまでの過程や当日の様子を映したメイキング映像が収録される予定だ。
また、対象店舗での購入者にプレゼントする応援店特典が「香り付きレプリカチケット」に決定。特典は先着でのお渡しとなり、本日より予約受付がスタートしている。
さらに、本商品の特報映像が2本同時にももいろクローバーZ公式YouTubeチャンネルにて公開された。本ライブのオープニングや幕間で使用されていたストーリー調の映像に、新たに男性声でバイト編と就職編と2つの内容でアテレコされた映像となっている。
LIVE Blu-ray & DVD『ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT-』
発売日：2025年12月10日（水）
予約リンク：https://mcz.lnk.to/MC24
特設サイト：https://mcz-release.com/live/momoiro_xmas_2024/
［Blu-ray］
ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT- LIVE Blu-ray
品番：KIXM-637〜9
収録枚数：3枚組
価格：\13,000（税抜価格：\11,818）
音声：リニアPCM 2ch
［DVD］
ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT- LIVE DVD
品番：KIBM-1144〜8
収録枚数：5枚組
価格：\13,000（税抜価格：\11,818）
音声：リニアPCM 2ch
映像特典
メイキング映像（仮）
セットリスト
【DAY1：2024年12月21日（土）】
01. 真冬のサンサンサマータイム
02. CONTRADICTION
03. 桃照桃神
04. マリンブルー
05. JUMP!!!!!
06. 笑一笑 〜シャオイーシャオ！〜
07. ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.-
08. ポジティブ・アテンションプリーズ！
09. ハッピー♡スイート♡バースデー！
10. HOLIDAY
11. Friends Friends Friends
12. SECRET LOVE STORY
13. 今宵、ライブの下で
14. きみゆき
15. 空のカーテン
16. ukiukihuman!
17. デモンストレーション
18. BIRTH Ø BIRTH
19. 追憶のファンファーレ
20. 灰とダイヤモンド
ENCORE
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
21. レナセールセレナーデ
22. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜
23. Chai Maxx ZERO
24. サンタさん -ZZ ver.-
【DAY2：2024年12月22日（日）】
01. WE ARE BORN
02. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰
03. 桃照桃神
04. Spicy Girl
05. JUMP!!!!!
06. ザ・ゴールデン・ヒストリー
07. みてみて☆こっちっち
08. Sing! Swing! X’mas!
09. My Hamburger Boy（浮気なハンバーガーボーイ）
10. HOLIDAY
11. Friends Friends Friends
12. ヘンな期待しちゃ駄目だよ…?♡
13. 今宵、ライブの下で
14. Hanabi
15. 空のカーテン
16. クリスマスしよ♡
17. BLAST！
18. momo
19. Heroes
20. 白い風
ENCORE
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
21. レナセールセレナーデ
22. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜
23. 僕等のセンチュリー
24. サンタさん -ZZ ver.-
・応援店舗特典
香り付きレプリカチケット
LIVE Blu-ray & DVD『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』
2026年3月4日（水）発売
予約リンク：https://mcz.lnk.to/summer25PKG
特設サイト：https://mcz-release.com/live/natsubaka2025/
［Blu-ray］
ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE Blu-ray
発売日：2026/3/4（水）
品番：KIXM-633〜5
収録枚数：3枚組
価格：\14,000（税抜価格：￥12,727）
音声[本編]：Dolby Atmos／リニアPCM 2ch
[特典映像]：リニアPCM 2ch
［DVD］
ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE DVD
発売日：2026/3/4（水）
品番：KIBM-1139〜43
収録枚数：5枚組
価格：\14,000（税抜価格：￥12,727）
音声：リニアPCM 2ch
＜映像特典＞
メイキング映像（仮）
＜封入特典＞
「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード
※初回製造分のみ
■セットリスト
【DAY1：2025年8月2日（土）】
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
1. Re:volution
2. DNA狂詩曲(ルビ：ラプソディ)
3. ワニとシャンプー
4. CONTRADICTION
5. BIONIC CHERRY
6. Acceleration
7. ココ☆ナツ
8. ROCK THE BOAT
9. ももいろ太鼓どどんが節
10. stay gold
11. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-
12. 孤独の中で鳴るBeatっ！
13. 走れ！ -ZZ ver.-
14. Hanabi
15. BLAST！
16. GODSPEED
17. ツヨクツヨク
18. Event Horizon
19. Re:Story
＜ENCORE＞
20. 天手力男
21. ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.-
22. コノウタ
23. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜
【DAY2：2025年8月3日（日）】
overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜
1. 天手力男
2. ロードショー
3. ワニとシャンプー
4. 泣いてもいいんだよ
5. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰
6. Nightmare Before Catharsis
7. ココ☆ナツ
8. 堂々平和宣言
9. ももいろ太鼓どどんが節
10. Re:volution
11. 行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-
12. Chai Maxx
13. 走れ！ -ZZ ver.-
14. Re:Story
15. 一味同心 feat. 新発田はるいち合唱団
16. BLAST！
17. On Your Mark
18. ツヨクツヨク
19. Acceleration
20. Hanabi
ENCORE
21. Event Horizon
22. レナセールセレナーデ
23. 愛を継ぐもの
24. キミノアト
