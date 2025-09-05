『刃牙道』、Netflixで2026年独占配信決定 宮本武蔵降臨のティザー予告＆アート解禁！
アニメ『刃牙道』が、2026年にNetflixにて世界独占配信されることが決定。あわせて、ティザー予告とティザーアートが解禁された。
【動画】宮本武蔵、降臨！ Netflix『刃牙道』ティザー予告
範馬刃牙と“地上最強の生物”と呼ばれる父・範馬勇次郎の死闘を軸に、数々の格闘士たちの闘いを描いてきた、累計発行部数1億部を突破する大人気格闘漫画「刃牙」シリーズ。Netflixでは『バキ』『範馬刃牙』が独占配信中で、シリーズを重ねるごとに視聴時間は大きく伸び、格闘技文化が根付いた南米をはじめ、世界中で国境を越えた“熱狂”が広がっている。
このたび、新たに『刃牙道』が2026年に世界独占配信されることが決定し、ティザー予告とティザーアートが解禁された。本作で描かれるのは、地上最強の生物である父・範馬勇次郎との史上最大の親子喧嘩を終えた範馬刃牙（CV：島崎信長）の姿だ。無味乾燥な日常を過ごしていた刃牙たちだったが、強者を渇望する徳川光成による“神に背く”前代未聞の大実験により、平穏は一変していく――。
解禁された映像では、「地上最強の親子喧嘩を経て、漢たちは退屈していた」というナレーションとともに、愚地独歩、ジャック・ハンマー、花山薫ら猛者たちの姿が矢継ぎ早に映し出される。そんな中、退屈に飲み込まれそうな刃牙の前に現れるのは、まさかの日本最強の剣豪・宮本武蔵。現代に降臨した武蔵が、剛力と瞬速を兼ね備えた剣技で、新たな脅威として刃牙たちへ襲いかかる。
果たして、最強の地下闘技場戦士vs伝説の剣豪の、時空を超えたかつてない“異種格闘技戦”の行方は!? 今、強さの歴史が変わるッッ!!
アニメ『刃牙道』は、Netflixにて2026年世界独占配信。
