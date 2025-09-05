パンツのウエストにゴムがない!? そりゃ解放感ハンパないわ！

ズボンの中で生地がダブつくことなくスマートに穿けるボクサーパンツはメンズ下着の定番として世代を問わず愛用されるようになりました。密着性と伸縮性の高い化繊生地に幅広の腰ゴムを組み合わせたデザインが一般的ですが、この腰ゴムが意外と厄介な存在。

締め付けの強さと圧が気になったり脱いだときに跡が残る＆痒みが生じる、さらに腰ゴムが波を打つようにベロンベロンに伸びてしまうなど機能面と見た目の双方でネガティブな要素も…。

グンゼが展開しているアンダーウエアブランドBODY WILD（ボディワイルド）の「AIRZ（エアーズ）」は、あって当たり前の腰ゴムをなくした独自の設計で好評を博しているボクサーパンツ。最新モデル（1650円）では、より快適な履き心地を目指してリニューアルを敢行。特徴である“圧倒的な解放感”を一層実感できる仕上がりとなっています。

素材はナイロン（70％）とポリウレタン（30％）の混紡生地で、重さは約30gと従前生地と比較して約8％の軽量化に成功。さらに幅方向の伸縮性を向上させたことで腰回りの動きに対する抵抗感が抑えられ、快適さがアップしています。

また、裾丈を延ばしつつ前後で長さに差を付けることで裾がずり上がりにくくなり、幅広い体型に対応するとともにフィット感もアップ。

“腰ゴムがない”に“縫い目が少なく肌への物理的な刺激を抑えた切りっぱなしのカットオフ”。そして“生地全体で腰回りをホールドするアルゴウェーブカット”といった「AIRZ」独自の設計はそのまま踏襲。抜群の穿き心地はしっかり担保されています。サイズはS／M／L／LLの4サイズ。カラーはネービーブルー、ブラック、ダークブラウン、チャコールグレーの4色が用意されています。

ボクサーパンツの不快な締め付けを過去のものにする「AIRZ」リニューアルモデル。就寝時も1日の疲れと緊張感から解き放たれた最高の眠りに付けそうですね。

