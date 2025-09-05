ロッテ・石川柊太投手（33）の妻で、元AKB48、SKE48のタレント・大場美奈（33）が5日、自身のインスタグラムを更新。5月1日に第1子を出産後、マタニティブルーになったことを明かした。

大場は5月1日に自身のインスタで「第一子となる男の子を出産いたしました。3480gの元気な赤ちゃんです」と報告。出産から4カ月。この日、「出産を終えてホッとしたのも束の間、産後の体がこんなにもしんどいなんて、想像していませんでした」と体の変化に戸惑ったことを伝えた。

さらに体の変化に加えて「初めての育児が始まり、毎日小さな命を守ることに必死。気づけば心は疲れ切り、マタニティブルーに…。睡眠不足が続き、食欲もなくなりました」と精神的にも追い詰められたことを明かした。

そのため「体を回復させるためには栄養が大事なのに、まともに料理する余裕もなくて、どうしたらいいのか不安に」と胸中を記した。そして「そんな時に出会ったのが、エレビット。産後ケアのためのサプリがあるなんて、その時まで知りませんでした」として、産後ケアのサプリを紹介した。