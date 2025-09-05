【WWE】SMACK DOWN（8月29日・日本時間30日／フランス・リヨン）

【映像】一瞬のスキをついた？ 美女レスラーの“強引すぎる”丸め込み

美女レスラーが強引なカウント3を遂行。手段を選ばない粘り強さにファンが騒然とした。

WWE女子タッグ王座を保持する1人、アレクサ・ブリスが日本時間8月30日に行われた「SMACK DOWN」でチェルシー・グリーンとのシングルマッチに挑むことに。

試合最終盤に2人が激しい攻防を繰り広げる。お互いのバックを取ろうと何度も入れ替わり続けると、隙を突いたアレクサが背後から丸め込み。チェルシーの膝が顔面にくっつくほど力いっぱい抑えてカウント3を奪取した。

このフォールにファンは「チェルシー絶対息できてなかった」「ちょっとやりすぎちゃう」「こういうところで経験値の差が出るな」「アレクサのタイツが破れちゃってるよ」といったコメントが集まった。

なおその後、激昂したチェルシーと護衛役“シークレット・ハービス”の1人であるアルバ・ファイアが、アレクサとシャーロット・フレアーに反転復讐する展開に。これまでは絶対王者のアレクサとシャーロットがチェルシーらを軽くあしらう展開が続いていたが、ここ数週はチェルシー側が狡猾な手段でやり返し、翻弄する場面も増えており、今後の両チームの抗争がどんな結末を迎えるか、注目だ。

（ABEMA／WWE『SMACK DOWN』）