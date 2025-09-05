８月２９日に公開された映画「九龍ジェネリックロマンス」で水上恒司とＷ主演を務めた女優・吉岡里帆が５日、自身のＳＮＳでハワイに行ってきたことを報告した。

「＃ｋｕａｌｏａｒａｎｃｈ」とハワイ・オアフ島の観光名所、クアロアランチなどで撮影した１１枚の写真をアップ。１枚目には「ＪＵＲＡＳＳＩＣ ＰＡＲＫ」とおなじみの恐竜のロゴの看板を写したショットが。よ〜く見ると、看板の後ろにひょっこり姿を見せるように吉岡が写っている。ほかにも青い海を見下ろすショットなどハワイの大自然が美しい。よく見ると、右下に撮影日が「８ １７ ２５」「８ １８ ２５」と入っているカットも。クアロアランチでは、、ジュラシック・パークなど多数の映画、ドラマが撮影されている。

コメント欄には「よーく見たら里帆ちゃんおったー」「見つけてもうた」「看板からひょっこりと お茶目な」「看板の向こうの里帆ちゃん可愛いっ♥」「いつの間にハワイ？！」「ハワイ羨ましい！」「レックスと里帆さんのツーショット、まさに“美女と怪獣 めっちゃ可愛いです」などの反応が寄せられている。