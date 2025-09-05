歌手の橋幸夫（はし・ゆきお）さん（本名橋幸男＝はし・ゆきお）が肺炎のため、4日午後11時48分に亡くなった。82歳だった。所属する夢グループが5日、発表した。

橋さんと、1962年（昭37）にデュエットした「いつでも夢を」で第4回日本レコード大賞で大賞を受賞した、吉永小百合（80）が追悼のコメントを発表した。

「残念です。とても残念です。橋さんは、いつまでも歌い続けようと思っていらしたことでしょう。二人で歌った『いつでも夢を』は私の宝物です。橋さん、ありがとうございました」

「いつでも夢を」は、17歳だった同年に「寒い朝」で歌手デビューした吉永にとって、かけがえのない1曲となった。翌63年には、歌のヒットを受けて橋さんとの主演映画「いつでも夢を」（野村孝監督）が製作・公開され、主題歌にも採用。68年の日本レコード大賞10周年記念音楽会以来、生で歌唱することはなかったが、18年2月5日に札幌市内で行われた北海道命名150年特別イベント「キタデミー賞」授賞式で50年ぶりに生披露。同12月30日の第60回日本レコード大賞で番組のオープニングナレーションを務め、60回を振り返るコーナーでは「いつでも夢を」の歌詞を朗読した。

吉永が出演する自然由来スキンケアブランド「五島の椿」の新テレビCM「吉永さんと、椿泡。」のCM楽曲にも「いつでも夢を」が採用され、1日から全国（一部地域を除く）で放送を開始したばかりだった。