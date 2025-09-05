かまいたち山内＆濱家が絶賛！一風変わった“贅沢”ペヤング「マジで美味いわ」「しっかり蟹の味」

お笑いコンビのかまいたち（山内健司さん・濱家隆一さん）が、YouTubeチャンネルに『【ペヤング新商品】かまいたちがペヤング全種類を集めて食べてみた2025』という動画をアップ。今回は、インスタントのソース焼きそばとして有名な「ペヤング」シリーズから発売されているさまざまな味付けの商品を食べて、感想を話す様子を公開♪この中で、お2人が揃って「めっちゃ美味い」「1位です！」と大絶賛した“ちょっと変わった”商品をピックアップ♪

動画内で、山内さんがソースを麺に絡ませながら「めっちゃ蟹やで」と驚いた商品がこちら！

◼︎“ペヤング一贅沢”蟹トマト味

まるか食品株式会社 / ペヤング一贅沢やきそば 蟹トマト味

今年4月に発売された新商品。

ベニズワイガニを使用した“ペヤング一贅沢”な商品。トマトソースをベースに蟹エキスを配合したソースが、めん・具材と良く絡み最後まで飽きることなく楽しめるんだそう。

公式サイトによると、希望小売価格500円（税抜）で販売されているとのこと！

◼︎初めて食べたお味を2人とも大絶賛！

山内さんは、一口啜ると「めっちゃ美味い！」「1位かも」「蟹の使い方が素晴らしい。味の濃さといい全体的なバランスといい、めっちゃ美味い！」と大絶賛。

濱家さんも「めっちゃ美味い」「絶対自分やったら買ってないけど、でもマジで美味いわ」「ほんま蟹トマやね」と、一見自分では手にとらない味だと話しつつも、大満足の様子。

さらに山内さんは「バランスが1番いいかも、今日食べた中で」「濃さがいい。食べやすい。しっかり蟹の味するけど、“重っ”とかならないようなソースになってる」「これは美味いぞ」「1位です！間違いなく」と、この日食べたさまざまなペヤングの中で1番美味しかったと教えてくれました♪

■動画もチェック

