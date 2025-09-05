犬が好きではない97歳のおじいちゃんがキッチンにいたら、14歳のワンコが食べ物をおねだりしにやってきて…？ 何気ない日常の光景が微笑ましいと話題になり、投稿は記事執筆時点で3万5000回再生を突破しています。

【動画：犬が好きじゃない『97歳のおじいちゃん』→キッチンで14歳の老犬と…思わず微笑んでしまう『尊い光景』】

おじいちゃんに食べ物をおねだりするワンコ

Instagramアカウント「oresamawainu」に投稿されたのは、97歳のおじいちゃんと14歳のワンコの日常です。この日、おじいちゃんがキッチンにいると、ワンコが「何かもらえるかも」と期待してやってきたそう。

そしておじいちゃんがパンを持っていることに気づくと、「ちょっとちょうだい！」と二本足で立ち上がってアピール。実はおじいちゃんは犬が好きではないとのことですが、可愛くおねだりされたら「何かあげたい」という気持ちになって、パンをほんの少しだけ分けてあげることに。おじいちゃんの優しさにほっこりしますね。

ぎこちないやり取りが微笑ましい

ワンコに食べさせようと、パンのカケラを床に落とすおじいちゃん。ところがワンコはパンを見失ってしまい、「あれ、どこ？」と床の匂いをクンクン嗅いで探しはじめたそう。

そこでおじいちゃんは足元に落ちているパンを指差して「こっち！」と教えてあげたのですが、ワンコはおじいちゃんの指先をじっと見つめながら「え、どこ？」とキョトンとしており、全然スムーズに意思疎通できなかったとか。シニア同士のぎこちないやり取りが微笑ましくて、思わず笑ってしまいます。

なんだかんだ仲良し！

おじいちゃんが「ここだよ」と指を差し続けていると、ワンコはようやくパンを発見！そしてパンをパクッと食べた後は、「美味しかった～」と満足そうな笑顔を見せたそう。

おじいちゃんはワンコがパンを食べるまでそばで見届け、最後はワンコと一緒にキッチンから去っていったとのこと。なんだかんだ仲良しな2人の姿は、見ているだけで幸せな気持ちになります。これからもおじいちゃんとワンコの幸せな日々がずっと続きますように。

この投稿には「2人の実年齢は一緒位だね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「oresamawainu」には、14歳と15歳のシニア犬2匹の日常が投稿されています。可愛い姿やご家族との微笑ましいやり取りに笑顔と癒しをもらえるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「oresamawainu」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。