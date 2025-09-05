傑作を撮るため、やる気のない男子部員と話をしなければ！ 部室へ行くと、そこで目にしたのは…／カメラと青春2㉒
『カメラと青春 亮子に関する2、3の呪い2』（伊藤秋樹：原作、ののもとむむむ：漫画/KADOKAWA）
第22回【全22回】
子どもの頃から孤独で、周囲との会話についていけなかった高橋亮子。進学した大学で、映画研究会に勧誘されて入部することに。しかし、初めて書いた脚本は先輩達から散々な評価を受けてしまう。悔しい思いをした高橋は、撮影する映画を決めるコンペで勝利するため、男子部員たちを利用する“ある策略”を思いつくのだった――。ゆがんだ恋と創作に溺れながら自分を探し続ける、ひと夏の群像劇『カメラと青春 亮子に関する2、3の呪い』をお楽しみください。第1巻と8月15日発売の最新2巻のエピソードをあわせてお届けします。
この記事には刺激的な画像が含まれます。ご了承の上、お読みください。
