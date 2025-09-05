¥»¥¤¥³¡¼¥¦¥ª¥Ã¥Á¡¢¡Ö¥»¥¤¥³¡¼ ¥×¥ì¥¶¡¼¥¸¥å¡×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡Ö¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦¥ì¥¶¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡×¤òÈ¯Çä
¥»¥¤¥³¡¼¥¦¥ª¥Ã¥Á¤Ï¡¢¡ã¥»¥¤¥³¡¼ ¥×¥ì¥¶¡¼¥¸¥å¡ä¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤ò»ý¤Ä¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¥ì¥¶¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢10·î10Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Á´À¤³¦3000ËÜ¸ÂÄê¤È¤Ê¤ë¡£
¥»¥¤¥³¡¼¤Ï¡¢1881Ç¯¡¢»þ·×¤Î½¤Á¶¤ÈÈÎÇä¤«¤é»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢1892Ç¯¤Ë³Ý»þ·×¤ÎÀ½Â¤¤ËÃå¼ê¡£¤ä¤¬¤ÆÍè¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ÏÓ»þ·×¤Î»þÂå¤ËÈ÷¤¨¡¢ÏÓ»þ·×¤Î»îºî¡¦¸¦µæ¤òÂ³¤±¡¢1913Ç¯¡¢¹ñ»º½é¤ÎÏÓ»þ·×¡Ö¥í¡¼¥ì¥ë¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢1880Ç¯¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¡¢1961Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¡ÖREGAL¡Ê¥ê¡¼¥¬¥ë¡Ë¡×¤Ï¿Í¡¹¤ÎÂ¸µ¤ò»Ù¤¨¡¢Êë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Æü¾ï¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥·¥å¡¼¥º¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥·¥å¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤Á¤é¤â¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤½¤Îµ»½Ñ¤òËá¤¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ëÅÁÅý¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÎ¾¼Ô¤¬Êâ¤ß´ó¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤à¥¦¥ª¥Ã¥Á¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¡£
¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÊ¸²½¡¦Ê¸À¯´ü¤ËÃã¿Í¤ä·ÝÆ»¤ËÇ®¿´¤Ê¿Í¡¹¤òÃæ¿´¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡¢¿è¤ÊÀ÷¤á¿§¡ÖÇòÃã¡Ê¤·¤é¤Á¤ã¡Ë¡×¤Î½À¤é¤«¤Ê¿§Ì£¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Æ¡¢´Ë¤ä¤«¤Ê¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó»Å¾å¤²¤ò»Ü¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾åÉÊ¤Ê¥´¡¼¥ë¥É¤òÍÑ¤¤¤¿¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤È»þÊ¬¿Ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢»ëÇ§À¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê°õ¾Ý¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢½À¤é¤«¤Ê¶ÊÀþ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÂ°¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤É¤³¤«¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÂ¤·Á¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¥Ù¥¼¥ë¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¡¢Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÁ¡ºÙ¤ÊÁõ¾þ¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¤¬¤é¤âÀºåÌ¤ÊÁõ¾þÈþ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¡¢¤Ò¤È¤¤ïÍî¤ÁÃå¤¤¤¿É÷³Ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
³×¤ÏÅ·Á³ÁÇºà¤Î¤¿¤á¡¢¿§Ì£¤ä¸ü¤ß¤Ê¤É¤¬ÉÔÂ·¤¤¤Ç¤¢¤ê¡¢·¤¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÈ¼«¤ÎÉÊ¼Á´ð½à¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤Éô°Ì¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æ±ºî¤Ç¤Ï¡¢·¤¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿³×ºà¤ä¤½¤ÎÃ¼ÀÚ¤ì¤ò¸·Áª¤·¡¢ÏÓ»þ·×¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤¿¡¢¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦¥ì¥¶¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¥ê¡¼¥¬¥ëÆÈ¼«¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç»Å¾å¤²¤¿Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤¿§Ä´¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¥ì¥¶¡¼¤òºÎÍÑ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¥½¡¼¥¹¤Ë¡¢¾å¼Á¤Ê³×·¤¤Ë¤ß¤é¤ì¤ëÎ©ÂÎÅª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»ÅÎ©¤Æ¤Ç¡¢³×¤Î±ð¤È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥Ã¥É¥¤¥ä¡¼¥¦¥¨¥ë¥È¼°À½Ë¡¤Î³×·¤¤Î¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¤«¤¬¤ê¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤ò»Ü¤·¡¢µ¡Ç½¤ÈÁõ¾þÅª¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¼«¿È¤ÇÉÕ¤±ÂØ¤¨²ÄÇ½¤Ê¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦¥ì¥¶¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¡¼¥¬¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¤âÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥µ¥É¥ë¥·¥å¡¼¥º¡×¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ã¼ºà¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÄêÈÖ¥«¥é¡¼¤Î¹õ¤È¥½¡¼¥Æ¥ë¤Î³×¿§¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢°¦¤é¤·¤¯Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë°õ¾Ý¤ò¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤Ä¤ÞÀè¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÎÀèÃ¼¤ò½ÀÏÂ¤Ê¶ÊÀþ¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¡¼¥¬¥ë¤Î·¤¤Å¤¯¤ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê·ê¾þ¤ê¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Î¾Êý¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÎÎ¢ºà¤Ë¤Ï¡¢¥ê¡¼¥¬¥ë¤Î³×·¤¤ÎÆâÂ¦¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ©¤¢¤¿¤ê¤Î¤è¤¤½À¤é¤«¤ÊÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢ÏÓ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï16Ëü5000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë
¥»¥¤¥³¡¼¥¦¥ª¥Ã¥Á¡áhttps://www.seikowatches.com/jp-ja