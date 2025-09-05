森保ジャパン、メキシコとの対戦を前に海外メディアの反応は？「日本の方が選手層と安定感で上回っている」
日本代表の豊富な中盤の駒はメキシコにとっても脅威だろう(C)Getty Images
サッカー日本代表はアメリカ遠征初戦で、メキシコ代表戦と現地時間9月6日に対戦する。6月のワールドカップ（W杯）アジア最終予選以来3か月ぶりとなる、海外クラブ所属選手を揃えたチームでの対外試合だ。来年のW杯開催国であるメキシコ、アメリカとのアウェーでの2連戦は、森保一監督率いる日本にとって、絶好のチーム強化の機会となる。
ともにW杯本大会を見据えての一戦となる日本とメキシコのゲームが目前に迫る中、アルゼンチンを拠点とするオンラインメディア『infobae』が今回の対戦について分析を行っている。
9月2日のトピックでは、主に日本選手の顔触れや戦術にフォーカス。同メディアは、「欧州で磨かれた経験を持つ選手を中心に、戦術的規律と俊敏な攻守の切り替えを両立させる世代がチームを力強く支えている」と森保ジャパンについての印象を綴っている。
また、「両チームにとって中立地での実力測定の場となる」とこの試合を位置付けながら、遠藤航、三笘薫、鎌田大地、久保建英らMF陣の名前を挙げ、「ハビエル・アギーレ監督率いるメキシコにとっては、日本のウイングへの守備対応や中盤での球際の競り合いが重要な課題になるだろう」などと説明。さらに、「一方の日本は、欧州でプレーを続ける選手たちのコンディションを活かし、ダイナミックなポゼッションとハイプレスを軸にしたスタイルを貫く構えだ」と見通している。
他にも、日本とメキシコの過去の対戦結果にも言及。「通算ではメキシコに分があるものの、現時点では日本の方が選手層とチームとしての安定感で上回っている」などと評価。その上で、森保ジャパンを迎え撃つ立場のメキシコに対し、「この試合の結果は、2026年大会に向けた戦術的完成度や、強豪国との対戦における適応力を測る上で重要な指標となるだろう」と論じている。
日本としても、強豪メキシコが相手とはいえ、内容、結果とも求められる戦いだ。久々となるアジア以外の代表チームとのゲームで、森保ジャパン選手それぞれがどのように機能し、どんな試合運びをみせるのか。来年のW杯へ向け仕切り直しとなる最初の試合、非常に興味深い一戦となりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]