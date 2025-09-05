履き心地抜群なビルケンシュトックの“メリージェーン”がこの秋大本命。ベロアとレザー、どっちが今の気分？
BIRKENSTOCK（ビルケンシュトック）の2025年秋冬コレクションから、メリージェーンの新スタイル「SANTA CLARITA（サンタ クラリタ）」が登場。
これからの季節にぴったりな、上質なレザーと、光沢感が美しいベロア素材がお目見えしています。
ビルケンシュトック直営店および、公式オンラインストアにて販売中なので、ぜひチェックしてみて。
ビルケンシュトックの新作メリージェーンに注目！
ビルケンシュトックならではの履き心地で、春夏シーズンに大きな話題を呼んだというメリージェーン。
新作の「SANTA CLARITA」は、丸みのあるつま先の形に、ストラップのDバックルがポイントのクラシックなモデルです。
レザーとベロアの、選べる2素材がラインナップしているのも魅力。
快適性にこだわったソールで、足にやさしく軽やかな歩行をサポートしてくれますよ。
しなやかなレザーは上品な印象
上質でソフトなスムースレザーを使用した「SANTA CLARITA（サンタ クラリタ）」（各 税込2万2000円）は、ブラックとシルバーの2色がお目見え。
定番のブラックは、マットな質感でどんな装いにも合わせやすく、汎用性も高そうですよね。
きらめくシルバーは、落ち着いた色味になりがちな秋冬のコーディネートのアクセントになりそう。
ベロアなら一気に季節感が出るよ
ベロア素材の「SANTA CLARITA（サンタ クラリタ）」（各 税込2万4200円）には、ブラックとマーズレッドが登場。
ブラックは、バックルのカラーがレザータイプと異なるので、素材や色の好みで選んでみて。
鮮やかなマーズレッドは、深みのある落ち着いた色味だから派手になりすぎず、取り入れるだけでおしゃれな足元に見せてくれますよ。
どこまでも歩いていけちゃうかも!?
いろいろなブランドから、秋らしいローファーやメリージェーンなどのシューズがお目見えしていますよね。
ビルケンシュトックの新作メリージェーンは、素材や色からお気に入りを選べるのがポイント。
リブやフリルなど、さまざまな靴下とのコーディネートもぜひ楽しんでみて。
「ビルケンシュトック」公式オンラインストア
https://www.birkenstock.com/jp
参照元：Birkenstock Japan 株式会社 プレスリリース
