車の炎上に、火山の噴火、さらにクマとの衝突。「驚きの瞬間」をカメラがとらえていました。

燃え盛る車に…、電線からは火花が！アメリカ・ニューヨーク州で8月31日、車が電柱に衝突。直後に炎上、電線がショートするなど、大事故に発展しました。

運転手は無事だったのか。実は炎上の直前…

「運転手を救出して！」

通りがかりの親子が間一髪で運転手を救出していました。

火の玉を投げ込む集団。無数の炎が飛び交い、まるで“過激なデモ”のような光景ですが、実は100年以上続くお祭りです。中米・エルサルバドルで8月31日、火山の噴火による被害を後世に伝えるための伝統行事が行われました。

「とてもエキサイティングで魅力的ね」

観光客も大喜びですが、火が燃え移ることもあるので、ご注意を！

勢いよく噴き出すマグマ。9月2日、アメリカ・ハワイ島にあるキラウエア火山が再び噴火。2024年12月以降、32回目の噴火となりました。

国内でも、その瞬間をカメラが捉えていました。通勤中の車に突然！衝突したのは…クマ！

運転手

「（クマとの）初遭遇が接触事故で、本当にびっくりした」

続いては、海で目撃された珍しい光景。群れをなして泳いでいるのはイルカです。撮影者によると、「100頭はいたのでは？」とのこと。イルカはエサを求めて、瀬戸内海に来ることがあるそうです。

八ッ場ダム管理支所のXより

「八ッ場ダム管内のカメラ設備が何者かに襲撃されました」

群馬県の八ッ場ダム近くに設置されたカメラに異変が！襲撃したのはいったい何者なのか…！?

なんとスズメ！正面を睨みつけながらレンズを攻撃します！

鳥類の生態に詳しい 東京大学 樋口広芳 名誉教授

「けっこう怒ってますよね。スズメが（カメラレンズに）近づくと、自分の姿が映るんだと思う。他個体に対して、飛び掛かって追い払う行動を示してるのではないか」