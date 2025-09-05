石破首相の退陣につながる臨時の総裁選をめぐり、5日、現役の閣僚が賛成の意向を表明しました。一方、小泉農林水産相が日本テレビのインタビューに応じ、党内が一つになれる環境づくりが大切だと訴えました。

強まる石破首相への逆風。5日はついに閣内からも…

鈴木法相（SNSより）

「臨時総裁選挙の実施を求める書面に署名し、提出することといたしました」

現役の閣僚である鈴木法相が、臨時の総裁選に「賛成」を表明しました。

これまで、副大臣や政務官を含む、複数の中堅・若手の議員らが次々と賛成の意向を表明していましたが、その動きがついに閣僚にまで波及したのです。

そんななか、同じ閣僚の一人である、この人は5日…

小泉農水相「いただきます」

食べていたのは、輸出向けの冷凍のすし。

小泉農水相「これ本当すごいですね。絶対信じない、冷凍といわれても」

政府を挙げて、コメの輸出に取り組む姿勢をアピールしました。

その後、日本テレビのインタビューに応じた小泉農水相。臨時の総裁選をめぐり、党内が割れている現状について尋ねると…

小泉農水相「党内が早く一つになるための環境整備をしなきゃいけないという思いで、総裁選の前倒しを求めてる方がいるのも事実です。一方で、そうじゃない立場の中には、それが、一つになる結果にはならないから反対だという方も」「今回、やはり問われているのは、そういった一つになれる環境をつくれるかどうか」

一方、閣僚であり、同じ神奈川県選出の鈴木法相が臨時総裁選に「賛成」を表明したことについては…

小泉農水相「これはもう1議員それぞれの判断ですから、私が評価をするものではないと思います。私は神奈川県連会長として、そういった方の声も含めて、県内の声をまとめ、県連としての意思決定をしていかなければならない立場にあるので、しっかりと一致結束につながるような対応をしたい」

総裁選は実施されるのか。党内の駆け引きが激しさを増す中、5日は自民党の当選2回の議員ら、およそ10人が会合を開き対応を協議。出席者によると「賛成が大多数だった」ということです。

「賛成」の議員が勢いを増す中、石破首相は…

石破首相「世論が続投を求める中、自民党議員が退陣を求めるなら衆議院の解散総選挙は選択肢だ」

衆議院の“解散”をちらつかせ、賛成の動きをけん制する狙いですが、党内からは強い反発も出ています。

自民党議員「解散権の乱用」

別の自民党議員「解散などしたら自民党が崩壊する」

総裁選が行われるか決まるまであと3日。賛成、反対の攻防はさらに激しくなっています。