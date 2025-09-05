【PRADA BEAUTY】質感レイヤードで魅せる♡ モードな「辛口ピンクメイク」って？

ITブランドのコスメは、お顔だけでなくコーデの精度も引き上げてくれる名品ばかり。そこで今回は、三浦理奈をお手本に、プラダビューティのビンクアイパレットを使った「辛口ピンクメイク」をご紹介します。秋メイクをアップデートする参考にしてみて♡

PRADA BEAUTY

エレガントでありながら、枠にとらわれないエキセントリックで自由な女性像を掲げるプラダビューティが送り出すコスメは、例えばピンクひとつをとってもどこか新鮮。

使い慣れたカラーなのに、まとうだけで洗練された表情に。

プラダ ビューティのピンクパレット

可愛いだけじゃない技ありピンクトーン

過去のコレクションアーカイブのパターンから着想を得たカラーパレットは、まさにまぶたにまとうクチュール。

アイコニックなトライアングルロゴをかたどったパッケージや配色にもときめきが止まらない♡

【A】ダイメンションズ マルチエフェクト アイシャドウ（ホロヌード コレクション）08 12,980円／プラダ ビューティ

▶︎ヌーディなコーラル〜ピンクに、偏光ホロのアクセントカラーで引き立つ個性。