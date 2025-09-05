【PRADA BEAUTY】質感レイヤードで魅せる♡ モードな「辛口ピンクメイク」って？

ITブランドのコスメは、お顔だけでなくコーデの精度も引き上げてくれる名品ばかり。そこで今回は、三浦理奈をお手本に、プラダビューティのビンクアイパレットを使った「辛口ピンクメイク」をご紹介します。秋メイクをアップデートする参考にしてみて♡

PRADA BEAUTY

エレガントでありながら、枠にとらわれないエキセントリックで自由な女性像を掲げるプラダビューティが送り出すコスメは、例えばピンクひとつをとってもどこか新鮮。

使い慣れたカラーなのに、まとうだけで洗練された表情に。

プラダ ビューティのピンクパレット

可愛いだけじゃない技ありピンクトーン

過去のコレクションアーカイブのパターンから着想を得たカラーパレットは、まさにまぶたにまとうクチュール。

アイコニックなトライアングルロゴをかたどったパッケージや配色にもときめきが止まらない♡

【A】ダイメンションズ マルチエフェクト アイシャドウ（ホロヌード コレクション）08 12,980円／プラダ ビューティ
▶︎ヌーディなコーラル〜ピンクに、偏光ホロのアクセントカラーで引き立つ個性。

他に使用したアイテムはこちら♡

【B】スコープ ラッシュ エクステンディング ボリューム マスカラ 01 6,380円／プラダ ビューティ
▶ナイロン製の特殊なブラシがまつ毛1本1本をキャッチし、長さもボリュームも美しく最大値化。

【C】モノクローム ウェイトレス リップカラー（マット レザー）P60 7,260円／プラダ ビューティ
▶ピンクとブラウンが調和した落ち着いたピンク。パウダリーな質感も相まってオトナなコケットコアを演出。

How to make-up

How to アイ

Aの中央、三角形部分のピンクを上まぶたに眉下まで広くつけ、その左隣のブラウンを目のきわにオン。上まぶたにつけたピンクと、パレット上部の濃いピンクを混ぜて下まぶた全体にのせる。

How to アイラッシュ

Bを上下まつ毛にあえてラフにつけて束っぽく仕上げる。

How to リップ

Cを唇全体と、目の下の三角ゾーンと鼻先にもつけてマットなピンクを散らして。

完成♡

質感レイヤードで魅せる、モードな辛口ピンク。

強さとあざと可愛さを両立したピンクメイクの完成。技ありアイシャドウでさりげない目力をアピールして。

撮影／NA JINKYUNG（TRON）ヘア＆メイク／paku☆chan スタイリング／城田望（KIND）モデル／三浦理奈（本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 エディター 佐々木麗